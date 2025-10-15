Mondiale 2026, l’ItalGattuso batte Israele. Corteo e guerriglia urbana a Udine

Dopo la fallimentare gestione di Luciano Spalletti, l’Italia di Gennaro Gattuso centra l’obiettivo minimo: garantirsi almeno i playoff per il Mondiale 2026. La certezza aritmetica del secondo posto nel girone arriva dal Bluenergy Stadium di Udine, dove gli azzurri battono 3-0 Israele nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione al prossimo campionato del mondo. Ancora una volta, grande protagonista, l’ex Genoa e Atalanta Mateo Retegui.

Fuori dallo stadio è andata in scena una massiccia e pacifica manifestazione contro l’assedio israeliano a Gaza, degenerata dopo la fine del corteo in guerriglia urbana da parte di un centinaio ragazzi e ragazze che i manifestanti pacifici a lungo hanno cercato di contenere. Il risultato, mentre era in corso la partita, sono state un paio di ore di sassaiole e lanci di arredo urbano che le forze dell’ordine hanno contenuto, disperdendo poi i facinorosi con l’uso di idranti e lacrimogeni. Feriti due giornalisti e alcuni agenti. Dentro all’ex Stadio Friuli fischi hanno accompagnato l’inno di Israele.

La partita