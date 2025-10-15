Nuovo pediatra in Altopiano, più presenza all’ospedale di Asiago

La pediatra Francesca Bruni ha cessato la sua attività come pediatra di libera scelta nell’Altopiano dei 7 Comuni ma l’azienda sanitaria locale comunica di avere già individuato una nuova professionista. Marialuisa Zadnik che ha preso servizio dal 13 ottobre in un nuovo ambulatorio messo a disposizione dall’azienda socio-sanitaria all’interno della nuova Casa della Comunità di Asiago.

L’azienda socio-sanitaria precisa che per richiedere l’assistenza da parte della nuova pediatra di famiglia è necessario che i genitori chiedano l’assegnazione tramite il portale regionale, accessibile anche dal sito dell’Ulss 7 Pedemontana.

Potenziato il servizio in ospedale

Inoltre, per garantire una migliore assistenza anche nella fase di transizione, finché gli utenti non avranno completato l’iscrizione presso la dottoressa Zadnik, l’Ulss 7 Pedemontana manterrà attivo fino al 30 novembre l’ambulatorio pediatrico di supporto alla pediatria territoriale, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 all’ospedale, gestito dagli specialisti dei reparti di Pediatria degli ospedali di Bassano e Santorso.

Parallelamente l’Ulss 7 Pedemontana conferma anche il già annunciato potenziamento della presenza del pediatri all’ospedale di Asiago. Infatti, dopo il 30 novembre la presenza pomeridiana del pediatra sarà comunque mantenuta, sempre dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00, non più a supporto dell’assistenza territoriale ma come potenziamento dei servizi ospedalieri. L’obiettivo sarà infatti quello di migliorare la presa in carico di eventuali pazienti pediatrici del Pronto Soccorso oltre che dei neonati nel nido ospedaliero.

“Ringrazio il dottor Massimo Scollo e il dottor Meneghesso, rispettivamente direttori della Pediatria di Santorso e Bassano, per avere trovato insieme un assetto organizzativo funzionale a rafforzare la presenza del pediatra all’ospedale di Asiago – ha commentato il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza – Una volta di più si conferma l’importanza della stretta collaborazione tra le diverse strutture e i diversi reparti della nostra azienda, perché abbiamo tutti un unico obiettivo comune ovvero la salute della popolazione. L’estensione della presenza del pediatra ad Asiago era una richiesta espressa più volte dal territorio. In attesa di riuscire ad avere una presenza più strutturata di pediatri ospedalieri ad Asiago, per la quale continueremo comunque a lavorare, rappresenta certamente un risultato importante e conferma il nostro impegno nei confronti dell’ospedale di Asiago e della popolazione dell’Altopiano”.

