Mostra del Cinema di Venezia 2024, il Leone d’oro va ad Almodovar

“Il mio film parla non solo della solidarietà senza limiti di Julianne ma anche della decisione di Tilda di terminare la sua vita quando questa le offre solo un dolore senza soluzione. Credo sia questo un diritto fondamentale di qualsiasi persona, non un tema politico, ma umano e chiedo a tutti i governi che si faccia una legge in merito. Se questo va contro a qualche credo o religione chiedo che rispettino e non intervengano nelle decisioni individuali: l’essere umano deve essere libero di vivere e di morire quando la vita diventa insopportabile”.

Queste sono state le parole di Pedro Almodovar, al momento del ritiro del premio del Leone d’oro dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia, per il suo film The Room Next Door (in italiano “La Stanza Accanto”). Il regista ha dedicato il premio, ottenuto per un film che racconta una storia di fine vita e di eutanasia, alla sua famiglia e alle due protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton.

Le protagoniste del film sono proprio Tilda Swinton e Julianne Moore, che interpretano due amiche di vecchia data che si ritrovano a causa di un evento tanto estremo quanto inaspettatamente dolce. Il riconoscimento massimo del Festival di Venezia è stato assegnato dalla Giuria di Venezia 81, presieduta da Isabelle Huppert e composta da James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz e Zhang Ziyi che ha valutato i 21 film.

Per i premi agli attori, invece, la Coppa Volpi per il miglior attore va a sorpresa a Vincent Lindon per l’interpretazione del padre addolorato dal figlio in Jouer avec le feu di Delphine e Muriel Coulin. Una sorpresa data del fatto che tutti si aspettavano Adrien Brody come favorito secondo le previsioni. La migliore attrice è Nicole Kidman per la manager sadomaso di Babygirl, assente però alla cerimonia per la scomparsa della madre. Miglior attore emergente, premio Mastroianni, va a Paul Kircher, con il ruolo del ragazzino di periferia di Leurs enfants après eux.