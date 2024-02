Teologhe musulmane e cristiane a confronto sul patriarcato. Con una platea di studenti

Interessante convegno sabato mattina su un tema sociale che i recenti fatti di cronaca nera legati ai femminicidi e alla violenza di genere hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica e all’agenda della politica italiana. Ma, soprattutto, a smuovere cuori e coscienze. Con la formula del seminario, organizzato dalla Fondazione Pirani Cremona nella sede di Bassano del Grappa, due donne, studiose di teologia, l’una di religione musulmana e l’altra cristiana, si confronteranno sul tema del patriarcato collegato ai differenti credi religiosi e ai testi sari di riferimento.

Appuntamento dalle 9.30 alle 12.30, con invito rivolto anche alle coscienze non solo del mondo adulto, ma anche degli studenti bassanesi che saranno presenti in platea. Presenti tre classi del Liceo Brocchi in rappresentanza dell’istituto con gli insegnanti di religione, alunni adolescenti che hanno già intrapreso un percorso di studio e di dialogo e confronto su questi temi specifici. Relatrici saranno Nausicaa Marchiori, bresciana di Desenzano sul Garda, laureata in Scienze Religiose, e Nibras Breigheche, esperta di Islam nata in Italia da famiglia siriana e laureatasi all’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il seminario, aperto alla cittadinanza, intende contribuire alla diffusione del valore delle pari opportunità, della giustizia e dell’uguaglianza nella convinzione che il mondo complesso e complicato in cui viviamo chiede a ciascuna e ciascuno di noi di considerare e accogliere punti di vista e orientamenti altri rispetto a quelli consolidati e stereotipati, e dunque di impegnarci nel confronto autentico, non di maniera, quello che consente di cambiare il nostro modo di stare al mondo.

Ideazione e organizzazione a cura dalla Fondazione Pirani e dal Laboratorio Obiettivo 5 e sostenuto da Fiorese Giovanni Torneria.