Aggressione e spaccio, arrestato un 21enne. Tre indagati e 8 etti di hashish sequestrati

Le indagini affidate ai Carabinieri, scattate in seguito a una violenta aggressione avvenuta lo scorso 21 marzo nel centro cittadino, hanno portato nelle scorse ore all’identificazione e al deferimento di tre persone. Le accuse vanno da lesioni personali e danneggiamento a spaccio di stupefacenti. Scenario del fatto di cronaca la città di Schio e il sottobosco dello smercio di sostanze illecite.

Coordinati dalla Procura di Vicenza, i militari dell’Arma scledense hanno ricostruito in due mesi ogni dettaglio per avere un quadro chiaro la dinamica dei fatti. Intanto è finito in una cella del carcere berico un ragazzo di 21 anni, unico tra i tre a finire in cella.

Quella sera del 21 marzo 2025, i tre indagati avrebbero aggredito un 36enne del luogo per questioni legate al traffico di droga. Nel tentativo disperato di sottrarsi alle “attenzioni” del terzetto di persone da lui conosciute, la vittima in preda al panico si è rifugiata a bordo di un’auto in transito, condotta da un giovane di passaggio in centro, del tutto ignaro di ciò che stava accadendo di fronte ai propri occhi e come verificato in seguito completamente estraneo ai fatti. L’autovettura ha subito danni alla carrozzeria durante queste concitate fasi di “caccia all’uomo”.

Nelle prime ore del mattino di ieri, mercoledì 21 maggio 2025, quindi a due mesi esatti dal tentativo di pestaggio, su delega della Procura della Repubblica di Vicenza, si è portata a termine la serie di perquisizioni nei domicili dei tre sospettati. Con l’ausilio di Zico, uno dei cani antidroga in forza all’unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia. Il fiuto dell’animale quattro zampe ha contribuito a far emergere alcune dosi di droga assortita che i Carabinieri contavano di rinvenire nelle disponibilità dei malviventi.

Nell’abitazione di uno degli indagati, i militari hanno sequestrato diverse dosi di hashish e tre bilancini di precisione, nascosti tra gli indumenti. L’estensione della ricerca attiva a un locale pertinenziale ha permesso di rinvenire otto panetti dello stesso stupefacente, del peso misurato in 100 grammi ciascuno, occultati all’interno di una borsa frigo. Il giovane “prelevato”, del quale non sono stati resi noti dati sensibili (età, residenza e nazionalità), è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto nel carcere di Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida.

Presso l’abitazione di un secondo indagato, sono stati sequestrati due involucri contenenti complessivamente sei grammi di hashish. Niente di “saliente”, invece, nel terzo caso.

