Il ritorno di Sangiovanni dopo lo stop: il 9 aprile esce il nuovo singolo

L’industria della musica tende a spremere i suoi giovani talenti e non sempre questi hanno la forza di resisterle. Sottrarsi diventa allora uno atteggiamento di salute mentale. Lo dimostrano i casi di Sangiovanni e di Angelina Mango. La vincitrice 2024 di Sanremo si sta ancora riprendendo, dopo mesi che l’hanno vista entrare anche in una clinica in provincia di Parma (non si sa di preciso per che tipo di patologia ma qualcuno ventila disturbi alimentari), mentre “Sangio” è pronto a tornare in pubblico con la sua musica, dopo il temporaneo ritiro a metà febbraio 2024, proprio dopo Sanremo, quando con coraggio annuncio di non stare bene e di aver bisogno di prendersi cura della sua salute mentale.

Sangiovanni sta per tornare infatti un nuovo singolo, dal titolo “Luci allo xeno“, che sarà pubblicato su tutte le piattaforme il prossimo mercoledì 9 aprile in digitale e dall’11 aprile in radio, per Sugar Music. La canzone è stata presentata dal cantautore mercoledì sera, 2 aprile, nella live sessione tenuta a Roma. La canzone, scritta dallo stesso Sangiovanni insieme ad Alessandro La Cava, con la produzione di Zef e Zazu, accompagnato dalla melodia composta da Stefano Tognini e Davide Grigolo, viene descritta in un comunicato stampa come un “brano dalle sonorità elettro-pop e dance, accompagnato da un testo profondo in cui il cantante racchiude le sue riflessioni sulla strada percorsa e quella che, invece, ha davanti a sé”.

Già sei giorni fa Giovanni Pietro Damian (questo il vero nome di Sangiovanni), 22 anni, aveva pubblicato un video su Instagram nel quale annunciava di stare meglio, di essere pronto a tornare e di essere tornato quindi in studio di registrazione. Ha poi ringraziato fans e colleghi che gli sono stati vicino e gli hanno dimostrato affetto in questi 14 mesi. E in tanti nel mondo della musica e dello spettacolo hanno commentato festeggiando il suo ritorno: da Alfa ad Alessandro Cattelan, da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro a Jovanotti e Lorella Cuccarini.