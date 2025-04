Nel fine settimana a Marostica due spettacoli dedicati al sacro firmati Teatris

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un week end dedicato al Sacro, con due spettacoli e il proseguo della mostra immersiva su Caravaggio. È la proposta di Teatris che a Marostica, in questo periodo caratterizzato dai Misteri e dalle Festività della Pasqua, ospita sabato 5 aprile “The Man Jesus” con Roberto Ciufoli (ore 21, Teatro Don Bosco) e domenica 6 aprile, in prima assoluta, il reading “Il Cantico dei Cantici” (attribuito a Salomone) per la regia di Maurizio Panici, con Fabrizio Bernar, Michela Dellai, Tobia Rizzato (ore 18.30, Chiesetta San Marco).

Raccontare la storia di Gesù può apparire semplice, addirittura banale. “The Man Jesus”, con Roberto Ciufoli e la regia di Maurizio Panici, non lo è. Eppure che senso può avere raccontare una storia che tutti conoscono? Un approfondimento religioso? No, non è questo il caso. E allora? Matthew Hurt, uno degli autori contemporanei inglesi più interessanti degli ultimi anni, ci propone la soluzione, un punto di vista inaspettato. Non ci racconta i fatti, li fa raccontare da chi li vive momento per momento a fianco del protagonista che diventa luce, sul mondo di uomini e donne che lo circondano e seguono. Con le musiche curate da Papa dj, Roberto Ciufoli porta in scena un monologo straordinario che narra i momenti chiave della vita di Gesù attraverso gli occhi degli uomini e delle donne che lo circondavano, Maria, Giovanni Battista, Barabba, Giuda, Ponzio Pilato e tanti altri.

“Non è mai avvenuto che un libro di così piccola mole abbia provocato una letteratura così abbondante e disparata come il Cantico: da Voltaire, che lo chiamò ‘canzone degna d’un corpo di guardia dei granatieri’, fino a Rabbi ‛Aqībā che lo definì ‘il santissimo fra i Kethūbhīm’ fino a S. Teresa che trovò in esso l’occasione delle più eccelse elevazioni mistiche”. Con queste note il regista Maurizio Panici ricorda l’importanza di questa opera, che mette in scena in una scenografia essenziale e di forte pathos spirituale.

“Tra luce e ombra è un mese di spettacoli, mostre, proiezioni video sul tema del Sacro, una avventura artistica e culturale dedicata alle contaminazioni tra teatro e ricerca spirituale e religiosa: una vera e propria immersione alle domande della fede attraverso l’azione drammatica” – spiega il direttore artistico di Teatris Maurizio Panici – Un teatro di tutti e il più possibile per tutti come nello spirito originario del Teatro di Comunità affinché lo spettacolo torni ad essere, prima ancora di atto semplicemente estetico, una occasione di partecipazione popolare, una festa al servizio della Comunità”.

Fra gli spettacoli proposti si ricorda anche l’altra produzione originale di Teatris, “Processo a Gesù”, di Diego Fabbri, in programma i giorni 17-18-19 aprile alla Chiesetta San Marco.

Il progetto “Tra luce e ombra” è promosso dall’Associazione Teatris in collaborazione con la Città di Marostica e Argot Produzioni e con il sostegno della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank.

“Caravaggio. Tra luce e ombra” sarà visitabile dal 29 marzo al 4 maggio nei giorni di venerdì (ore 15/18) e sabato e domenica (ore 10/13 – 15/18).