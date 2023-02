Music Around alla scoperta dei nuovi talenti: il duo Sem&Stenn, Extrasistoli e Stephanie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora una puntata ricca di talenti emergenti, quella di Music Around a Radio Eco Vicentino.

In primo piano l’eclettico duo Sem&Stènn con un nuovo disco che li riporta agli esordi, con la voglia di fare musica a prescindere, sganciandosi dalle logiche di algoritmi e tendenze di mercato, e con la frenesia di riportare la musica dal vivo. Il 12 gennaio 2023 è uscito “Eroi”, il loro nuovo Ep.

“Abbiamo scritto di tutto quello che di recente è successo nelle nostre vite: i momenti di down, quelli di ripresa, la nostalgia dei noi del passato, innocenti ed inconsapevoli, quelle fasi di totale chiusura verso il mondo in cui non vuoi nemmeno rispondere al telefono, seguiti dal desiderio di dimostrare a tutti quelli che ci credevano spacciati, che si sbagliano di brutto. Guardando indietro a tutte le montagne russe che abbiamo affrontato, ci viene da pensare che essere ancora qui è da veri eroi”.

Sem&Stènn si conoscono nel 2011 ed iniziano a suonare come duo in alcuni dei club più importanti di Milano. Il loro sound contiene contaminazioni darkwave ed electropop che influenzano il primo EP del 2016, Wearing Jewels&Socks. Iniziano così a promuovere la loro musica tra Italia e Francia. Nell’estate 2017 conquistano un posto tra i dodici finalisti di X Factor Italia. L’album di debutto Offbeat raggiunge la prima posizione nella classifica elettronica di iTunes. Contiene i singoli Baby Run e Bravo: il primo vede la collaborazione di Manuel Agnelli, il secondo quella di Populous. Il tour che segue vede il duo viaggiare in tutta Italia e in Europa. In estate si esibiscono al Pride di Amburgo e sfilano all’Europride di Stoccolma come Heroes Ambassador per Levi’s Italia.

Nel gennaio 2019 vengono scelti per rappresentare l’Italia all’Eurosonic Festival in Olanda.

I secondi ospiti della puntata è stato Extrasistoli, alter ego di Antonio Petruzziello: Pop & Ultraslim è il suo primo Ep, fuori da venerdì 13 gennaio per La Moon Records (distr. The Orchard). Il disco vede la produzione di Davide Zaninotto, in arte Treccio ed è un progetto di canzoni che fonde testi d’autore con sonorità it-pop contemporanee, contaminate da un nostalgico rock d’annata.

“Sono contento che queste canzoni scritte ormai 4quattro anni fa le più vecchie e due le più recenti, possano prendere vita e provare a spiccare il volo da sole, anche perché le ho tenute per me per fin troppo tempo, adesso possono diventare di chiunque abbia piacere di ascoltarle” spiega il cantautore romano classe 1996.

Il suo percorso musicale inizia nel 2013 come autore, compositore, chitarrista e frontman delle canzoni degli ES-K, band con la quale calca palchi di contest e rassegne musicali importanti come l’Eutropia Festival, ed Emergenza Festival (conquistandone la finale). Dopo lo scioglimento della band, nel 2016 inizia il suo percorso da solista sotto lo pseudonimo Petruz. Da quel momento, pubblica 5 singoli (“27 Errori”, “Mercoledì”, “C’eri”, “North Face” e “Solitari”) accompagnati dai rispettivi videoclip ufficiali che lo portano a suonare nelle migliori manifestazioni, festival e club capitolini, fino ad arrivare ad esibirsi nel 2019 al “Fridays for Future”, in Piazza Venezia a Roma, di fronte a 30 mila persone. Nel 2022 torna a far parlare di sé con il primo singolo sotto nome Extrasistoli, “M’ero scordato”, un inno liberatorio di fine pandemia che vuol essere allegro nonostante gli incubi e i conseguenti strascichi che la pandemia ha lasciato in ognuno di noi. Successivamente, rilascia altri due singoli “In silenzio” e “Scaldaminestra” che, avendo un filo conduttore fra loro sia in termini di produzione che di linguaggio, lasciano intendere che all’orizzonte ci sia l’uscita di un disco che racchiuda e metta in ordine le canzoni ascoltate fino ad ora. L’11 gennaio esce “Il nostro turno”, l’ultimo singolo estratto dal primo Ep di Extrasistoli “Pop & Ultraslim”, fuori il 13 Gennaio.

Terza e ultima ospite della puntata è stata Stephanie, con Finù il nuovo singolo uscito il 13 gennaio: un brano che nasce dall’esigenza di raccontare la fragilità dei soggetti che soffrono di depressione. “Finù era una persona che aveva dei sogni – spiega l’artista – ma che è stata uccisa dalla solitudine e dall’indifferenza del mondo”. Il videoclip è stato realizzato da Rocco Pappalardo (Bulldog Video) tra i boschi del Monte Etna. L’artista è l’unica attrice ed ha scelto questa location perché il bosco è il luogo in cui riesce a sfogare le proprie emozioni e rappresenta la solitudine descritta nel brano.

Stefania Lo Giudice, in arte Stephanie, classe 1996, è una cantante prevalentemente pop. La sua passione per il canto è presente sin dalla prima infanzia. La sua personalità particolarmente sensibile ma poco avvezza nel mettere a nudo i propri sentimenti fa sì che ami interpretare brani particolarmente profondi e talvolta malinconici e che riesca ad esprimere le proprie emozioni solamente cantando come lei stessa ha più volte dichiarato. Dal 2019 ad oggi partecipa a vari contest nazionali tra cui il Premio Gianni Ravera nelle Marche e il Next Generation Italia al Teatro Gardaland di Verona superando per entrambi le sezioni svoltesi in tutte le regioni d’Italia e a Malta. Quest’anno partecipa al Premio Arte Sicilia, venendo proclamata vincitrice da una giuria d’eccezione tra cui i rinomati maestri Marco Vito ed Enzo Campagnoli. Sempre quest’anno il patron del contest nazionale Sanremo New Talent decide di convocarla direttamente alla fase finale dell’evento facendole scalare automaticamente tutti gli altri step al quale per impegni canori concomitanti ha dovuto rinunciare. Convocata a “Una voce per San Marino” (contest internazionale per la selezione del rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest). È arrivata in semifinale al nuovo contest dedicato a Raffaella Carrà “Rumore bim festival”.