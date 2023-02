Ciclismo, Italia campione d’Europa nell’inseguimento. Oro Consonni, argento per le donne

Una splendida Italia torna sul tetto d’Europa nell’inseguimento maschile. Non accadeva da cinque anni, con gli azzurri che si prendono una rivincita nei confronti della Gran Bretagna che li aveva battuti pochi mesi fa nella finale mondiale. A Grenchen Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro chiudono col tempo di 3’47”677, nuovo record del circuito elvetico.

Oro anche per Consonni. La nostra nazionale ha dominato i rivali già dalle batterie, registrando il miglior risultato prima di liquidare la Francia in semifinale. Quindi la finalissima dove non c’è stata storia, nonostante il tentativo dei britannici di risalire la china negli ultimi metri. I nostri colori possono festeggiare anche per l’oro di Simone Consonni, davanti a tutti nella gara a punti. Per il 28enne si tratta del primo titolo individuale in carriera, in un 2023 che lo ha visto protagonista anche su strada dopo la vittoria della 5^ tappa del Saudi Tour.



Gioia al femminile. C’è gloria anche per la squadra delle azzurre che portano a casa un ottimo argento nell’inseguimento. Il quartetto composto da Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Elisa Balsamo e Martina Alzini ha perso soltanto la finale lasciando l’oro alla Gran Bretagna che ha dominato la gara fin dalle prime pedalate.