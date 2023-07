Spettacolando – A Villafranca il Festival porta le star: da Ben Harper a Max Angioni, da Drusilla a Madame

Dall’8 al 29 luglio a Villafranca (Verona) sette appuntamenti davvero di rilievo, per un festival sempre più importante. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’amministrazione comunale in insieme a Eventi Verona. Il festival che si svolge nella storica cornice del restaurato Castello Scaligero, che diventa ogni anno uno splendido palco sotto le stelle e merita il prezzo del biglietto anche per un tuffo nella storia.

Si parte dal cabaret con Max Angioni e, passando per il recital di Drusilla Foer, si arriva al genio di Ben Harper. A Madame, che gioca in casa, l’onore di chiudere un programma davvero intenso.

Max Angioni – Miracolato: 8 luglio, ore 21,30

Torna a grande richiesta “Miracolato” lo show di Max Angioni, che si consacra come il principale talento emergente del panorama comico nazionale. Il suo “MiracolaTour”, tra l’inverno e l’estate ha attraversato i teatri e le piazze di tutta la penisola, con più di 30mila biglietti venduti e l’80% di sold out. Reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, oltre al crescente percorso televisivo, brilla in teatro con la verve della sua stand-up comedy, che continua a divertire il pubblico che lo ha reso celebre. Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati nella scena minimalista di questo show, in cui il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo, alle ormai note rivisitazioni dei miracoli.

Drusilla Foer – Eleganzissima: 9 luglio, ore 21.15

Drusilla Foer torna per una serie limitata di date del suo recital in divenire, Eleganzissima, divenuto ormai un culto. Racconti di vita vissuta, canzoni e grande musica dal vivo. Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, lo spettacolo è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale.

Ben Harper & The Innocent Criminals: 12 luglio, ore 21.15

Il vincitore di tre Grammy Awards sarà in Italia il prossimo luglio insieme agli Innocent Criminals per pochissimi e selezionati concerti: saranno la giusta occasione per i fan di ascoltare dal vivo le hit che hanno reso famosa la formazione, oltre ai brani di Bloodline Maintenance, l’ultimo album uscito la scorsa estate e recentemente pubblicato anche in una speciale versione in vinile. Prodotto dallo stesso Harper insieme al collaboratore di lunga data Sheldon Gomberg, Bloodline Maintenance applica l’inventiva dell’hip hop ai paradigmi classici di soul, blues e jazz, ribadendo il ruolo di Harper come uno dei più importanti cantautori di protesta della sua generazione.

Aphex Twin (unica data italiana): 14 luglio

Tra le figure più importanti e influenti per la musica elettronica degli ultimi trent’anni e più, Aphex Twin torna in Italia a cinque anni di distanza dalla sua ultima apparizione al C2C 2018, per quello che si preannuncia essere un nuovo, memorabile, live. Richard David James, meglio noto come Aphex Twin, si è imposto come uno dei nomi più creativi, innovativi e personali nell’intero scenario delle musiche elettroniche, e il suo genio è riconosciuto al punto da avergli fatto guadagnare il soprannome di “Mozart dell’elettronica”, e al fatto che “Windowlicker”, uno dei suoi brani più noti, è stato definito dalla critica come una “sigla di tutte le musiche del Novecento”.

Angelo Puntus – Bau: 22 luglio, ore 21.15

Torna in scena l’irresistibile comicità di un’icona italiana che ha collezionato in questi anni una serie interminabile di sold out e di successi sia televisivi che teatrali che lo hanno certamente consacrato tra le stelle della comicità italiana.

Jimmy Sax & Symphonic Dance Orchestra: 23 luglio, ore 21.15

Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro… Svelando così tutte le sfumature che caratterizzano il suo mondo sonoro cosmopolita.

Madame racconta “L’Amore”: 29 luglio, ore 21.15

L’album “L’amore” (Sugar) è parte del nuovo progetto – discografico e live – per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. Madame ha già conquistato il pubblico anche dal vivo, in un tour sold out nel 2022 che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi.

