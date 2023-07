Con i fondi del Pnrr il parco di Villa rossi prende vita e diventa un palcoscenico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ iniziata ieri sera a Santorso la rassegna teatrale “Parcoscenico – Il teatro nel parco“, che che animerà Parco Rossi con spettacoli teatrali di livello nazionale nei mesi di luglio e agosto pensati per tutta la cittadinanza, in particolare per le famiglie affidata alla compagnia teatrale vicentina exvUoto teatro che da anni lavora nel settore teatrale e nella gestione di eventi con un’attenzione particolare al teatro d’infanzia e alla rigenerazione urbana. Una iniziativa destinata già a ripetersi anche l’anno prossimo.

Il Comune di Santorso, nel 2022, è risultato infatti beneficiario di un importante finanziamento ministeriale nella cornice del Pnrr, indirizzato alla conservazione e valorizzazione del parco storico di Villa Rossi, uno degli esempi più belli di parco romantico in Italia e capolavoro del paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il finanziamento comprenderà importanti interventi di restauro e miglioramento dei percorsi del parco, così come anche attività culturali di prestigio, volte a creare un nuovo polo culturale immerso nel verde. Fra queste, appunto, la rassegna iniziata ieri, 6 luglio.

Il parco diventa così palcoscenico a cielo aperto, dove vivere momenti di condivisione con la cultura, l’ambiente naturale e quello urbano. Ieri sera è andato in scena lo spettacolo di apertura con “Buffoni all’inferno”, con Stivalaccio teatro e nel corso dell’estate si alterneranno spettacoli ed eventi a fruizione frontale e immersiva/interattiva,che renderanno il parco un luogo di esperienze. Tutti gli eventi saranno ad accesso gratuito fino ad esaurimento posti, alcuni con prenotazione obbligatoria all’indirizzo comunicazione@exvuototeatro.it .

“Stiamo raccogliendo i primi frutti di questo grande investimento – spiega il sindaco Franco Balzi -, che restituirà alla comunità orsiana un patrimonio ancor più valorizzato e bello. In questa finestra di due mesi interrompiamo il cantiere e rendiamo possibile l’accesso esclusivamente nel corso degli spettacoli. L’auspicio è che molte persone possano approfittare di questa splendida opportunità, anche perché, come si può notare, la proposta cultura è veramente qualificata.

Claudia Broccardo, assessore alla cultura, sottolinea come “la manifestazione miri a valorizzare la natura, l’architettura, il pensiero proprio di Parco Rossi: sarà un cantiere culturale dentro un cantiere di restauro, dove le persone diventano parte integrante del parco stesso e ogni volta ne usciranno diverse, come accade quando si vive l’arte. ExvUotoTeatro porta infatti delle ‘esperienze’ a Santorso, azioni inclusive e partecipative perché il parco sia veramente il ‘parco di tutti’”.



L’associazione ExvUoto ha sede a Vicenza e nasce con l’obiettivo di usare la pratica teatrale per la ricostruzione del tessuto sociale. La compagnia si è però specializzata principalmente nel teatro come strumento di rigenerazione urbana ed umana, portando il teatro fuori dal suo spazio consueto.

“Conformemente al pensiero dell’architetto Caregaro Negrin – spiega l’assessore ai lavori pubblici Renzo Priante – nel progetto del parco si fondono più arti: dall’arte dei giardini all’architettura, dalla scienza idraulica alla trama dei percorsi, dai muretti a secco alle rocaille. La visita al cantiere con la guida dei progettisti, il professor Faccio e il dottor Cocco, permetterà di vedere in anteprima l’importante opera di restauro avviata: si tratta del primo restauro dopo un secolo e mezzo dalla sua costruzione”.

L’edizione 2023 di Parcoscenico

La kermesse propone spettacoli ed eventi non solo nel fine settimana, ma anche diversi appuntamenti nelle ore serali dei giorni lavorativi. Sono previsti una conferenza tra natura, mito e letteratura; tre spettacoli su palcoscenico e sette immersivi e interattivi. Alcuni sono adatti ai bambini, altri a tutti. Gli eventi spettacolari e le performances interesseranno in particolare tre luoghi del parco storico: il cortile di Villa Rossi, dove andranno in scena gli spettacoli a fruizione frontale; la Sala Affreschi di Villa Rossi, per ospitare le conferenze; il parco a Sud, detto del laghetto, dedicato agli spettacoli immersivi e interattivi.

Il programma

6 luglio: Stivalaccio Teatro, Buffoni all’inferno, spettacolo frontale.

15 luglio: Pleiadi – produzione Campsirago, Alberi Maestri Kids, spettacolo immersivo.

16 luglio: Pleiadi – produzione Campsirago, Alberi Maestri, spettacolo immersivo.

22 luglio: exvUoto teatro, In punta di piedi. Storie di metamorfosi, spettacolo immersivo.

26 luglio: Fanciulle tra i fiori. Rapimenti e misteri, conferenza del Prof. Davide Susanetti (Università di Padova).

29 luglio: Inti, Storia di amore e di alberi, spettacolo immersivo.

17 agosto: exvUoto teatro, Storie di terra, narrazione.

23 agosto: Teatro Telaio, Arcipelago, spettacolo interattivo.

25 agosto: exvUoto teatro, Storie migranti, spettacolo frontale.

31 agosto: Valentina Minzoni, Appena prima. Note a margine della memoria, spettacolo frontale.

9 settembre: Azioni fuori Posto, Oltrepassare, spettacolo immersivo.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti fino ad esaurimento posti. Per quelli segnalati sarà invece necessaria la prenotazione scrivendo a: comunicazione@exvuototeatro.it , indirizzo mail a cui si potranno richiedere anche tutte le informazioni possibili.

Info: Ufficio cultura Comune di Santorso, 0445649518, cultura@comune.santorso.vi.it; Marco Faccin, ExvUoto teatro, organizzatore e responsabile comunicazione della rassegna “Parcoscenico”, comunicazione@exvuototeatro.it.