Spettacolando – I “Me contro Te”, da Youtube al concerto alla Kioene Arena di Padova

Dopo il successo del tour 2022, a grande richiesta i Me contro Te, scrittori, attori e cantanti idoli dei più piccoli, torneranno prestissimo a riempire i palazzetti nel nuovo anno. In calendario anche un imperdibile doppio appuntamento per Padova: Luì e Sofì saranno infatti sul palco della Kioene Arena di Padova sia sabato 18 che domenica 19 febbraio.



I Me Contro Te sono Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia). La loro carriera inizia con i video sul loro canale Youtube, aperto nel 2014, dove condividono principalmente i momenti della loro vita e che oggi conta oltre 6 milioni di iscritti. Nel 2017 sono protagonisti della serie televisiva “Like Me”, in onda su Disney Channel e rivolta ad un pubblico più giovane. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo libro “Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te” e pubblicano i singoli “Signor S”, “Princesa” e “Kira e Ray”.

Dopo aver pubblicato altri due libri e il brano “La vita è un circo”, nel 2019 conducono il game show per bambini “Disney Challenge Show – Me contro Te” e l’anno successivo debuttano sul grande schermo con il film “Me contro Te – Il Film: la vendetta del signor S” (Warner Bros Entertainment Italia Srl – Colorado Film Production CFP Srl – Me Contro Te Production), il primo di tre lungometraggi di successo. A febbraio 2020 pubblicano, per Warner Music, il primo album in studio “Il Fantadisco dei Me contro Te”, certificato disco di Platino.

Nel 2021 e successivamente nel 2022 sono protagonisti dei film “Me contro Te – Il Film: il Mistero della Scuola Incantata” (2021, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore) e “Me Contro Te – Il Film: Persi nel Tempo” (2022). Di recente Lui & Sofi hanno pubblicato per Mondadori “i Fantafumetti dei Me Contro Te” e hanno annunciato l’uscita del loro nuovo lungometraggio “Me Contro Te – Missione Giungla”, in uscita il 19 gennaio 2023 con Warner Bros.

I biglietti sono disponibili online su Ticketmaster e Ticketone.