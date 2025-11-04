Sting al Bassano Music Park con il suo world tour a fine luglio dell’anno prossimo

Un evento straordinario che consacra Bassano del Grappa tra le capitali internazionali della musica: Sting sceglie di nuovo la città come tappa del suo attesissimo “Sting 3.0 World Tour”, in programma il 31 luglio 2026 al Parco Ragazzi del ’99. Il leggendario artista britannico, vincitore di 17 Grammy Award, si esibirà in trio insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e al batterista Chris Maas, nell’ambito del festival Bassano Music Park, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

I fan avranno l’opportunità di vedere Sting esibirsi con i successi intramontabili e le perle della sua discografia. Il tour mondiale “Sting 3.0” ha registrato diversi sold out in tempi rapidissimi ed è partito con recensioni entusiastiche: “È stato il tipo di serata – con artisti di fama mondiale e performance in uno spazio intimo – di cui si parla per anni” (Oakland Press); “In questo tour Sting fonde carisma, intelletto e raffinatezza sonora” (USA Today); “La voce di Sting è più potente che mai, è ancora uno dei più grandi bassisti di tutti i tempi ed è un artista completo” ( Consequence); “.un livello di maestria e presenza scenica ammirevole e ipnotizzante” (The Atlanta Journal-Constitution).