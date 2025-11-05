Trekking, mercatini di Natale, aperitivo in cantina e corsa in collina: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il fascino di un trekking tra trincee e gallerie della Prima guerra mondiale. Oppure la magia del Natale, che si avvicina inesorabile. Senza dimenticare la suggestione di un aperitivo all’insegna di profumi, sapori e musica, come anche l’impegnativa ma appagante esperienza di una corsa sulle Bregonze. Il “menù” degli eventi in programma per il prossimo weekend in provincia di Vicenza offre queste e molte altre proposte. Gianni Manuel e Martina Polelli, ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti.

Nei pressi di Asiago, sabato 8 e domenica 9 novembre, si potrà partecipare ad un trekking sul monte Zebio, con tanto di notte in rifugio. Da sabato 8 novembre, invece, il centro della città altopianese tornerà ad essere animato dal celebre mercatino “Giardini di Natale“. Le caratteristiche casette di legno degli espositori saranno allestite nelle piazze Carli e II Risorgimento.

Ad Arzignano, venerdì 7 novembre, il corso dal titolo “Il mio diario segreto” permetterà a ragazzi e ragazze dai 9 ai 15 anni di dare sfogo alla loro manualità, all’inventiva e al loro gusto estetico. In quel di Breganze, sabato 8 novembre, torna “Degusta in Cantina“, l’aperitivo speciale organizzato dalla cantina ioMazzucato.

Sempre a Breganze, da venerdì 7 a domenica 9 novembre, l’appuntamento è con la nuova edizione dell’Antica Fiera di San Martino. A Carrè invece, domenica 9 novembre, gli appassionati di corsa potranno prendere parte al Piccolo Trail delle Bregonze, che quest’anno giunge alla sua settima edizione.

Sabato 8 novembre, a Caldogno, la visita guidata a Villa Caldogno condurrà alla scoperta di una delle più affascinanti espressioni dell’architettura rinascimentale veneta. A Piovene Rocchette, venerdì 7 novembre, la scuola primaria G. Pascoli farà da sfondo all’evento “È festa appena apri un libro“.

In quel di Thiene, sabato 8 e domenica 9 novembre, “Viaggio nel Rinascimento” offrirà l’opportunità di immergersi nell’atmosfera del Cinquecento. A Lonigo infine, domenica 9 novembre, avrà luogo una visita guidata alla scoperta della città. La passeggiata si snoderà nel centro storico lungo il vecchio “Stradon de le botteghe”, con uno sguardo d’eccezione dall’alto del Torrione medievale sul paesaggio circostante.

