Tradizione contadina, calcio femminile, olivi e Aquila Vaia: ecco gli eventi del weekend

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Musei, sport, gusto e natura. Quattro parole per riferirsi ad altrettante iniziative tra le più interessanti in programma per questo weekend in provincia di Vicenza. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Domani, sabato 23 maggio, a Marostica torna uno degli appuntamenti più suggestivi dedicati alla tradizione rurale, con il 25° anniversario dell’Ecomuseo della Paglia di Crosara. L’iniziativa, organizzata in occasione della Notte Europea dei Musei dall’Associazione Culturale Terra e Vita, animerà il borgo dalle 21 alle 24, con rievocazioni di antichi mestieri, arti contadine, canti e balli popolari tra vicoli e piazze. In Piazza San Bortolo andrà in scena anche lo spettacolo “Quando la strada diventa Museo e il Museo diventa spettacolo”, a cura dell’Associazione Le Arti per Via. Dalle 19 sarà inoltre attivo un chiosco rurale contadino.



Domenica 24 maggio, invece, lo stadio Romeo Menti di Vicenza ospiterà la finale della Coppa Italia Women tra Juventus Women e AS Roma Femminile. Dopo il successo della recente sfida della Nazionale femminile contro la Danimarca, l’impianto vicentino torna protagonista del grande calcio femminile italiano. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.

Domani e domenica 24 maggio, Castelgomberto ospiterà la Festa dell’Olio, un evento dedicato ai sapori e alle eccellenze locali. Il programma si apre domani sera con una cena di gala firmata dallo chef Andrea De Poli nella Sala Foscola di Palazzo Barbaran. Domenica, invece, spazio a passeggiate e biciclettate tra gli olivi, degustazioni guidate, corsi di avvicinamento all’olio extravergine con la Fondazione Italiana Sommelier Veneto e attività per famiglie. Non mancheranno stand gastronomici, il raduno statico del 500 Club Italia e l’apertura straordinaria dei giardini di Villa da Schio.