Composizioni floreali, Grande guerra, yoga e camminate: ecco gli eventi del weekend

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Un fine settimana ricco di appuntamenti tra cultura, outdoor, benessere e tradizioni locali animerà il territorio vicentino da domani a domenica 31 maggio. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno fatto il punto delle iniziative più interessanti ai microfoni della trasmissione di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

Sabato 30 maggio, a Vicenza, avrà luogo un pomeriggio dedicato alla natura e alla creatività nella splendida cornice di Villa Ghislanzoni Curti. Guidati dai giardinieri Mirco e Federica, i partecipanti potranno imparare le basi della composizione floreale sostenibile utilizzando fiori e germogli raccolti direttamente nei giardini della villa. L’esperienza inizierà con una visita storico-artistica degli ambienti della dimora, e proseguirà con la raccolta dei materiali naturali e il laboratorio pratico sotto le barchesse. Ogni partecipante porterà a casa la propria creazione floreale.



Sempre sabato 30 maggio, a Treschè Conca di Roana, Forte Corbin ospiterà una mattinata commemorativa dedicata al 110° anniversario della Strafexpedition del 1916 e alla memoria di Carlo Stuparich, medaglia d’oro al valor militare caduto nei pressi del forte. Il programma prevede l’alzabandiera, la santa messa in ricordo dei caduti e l’inaugurazione della statua dedicata a Stuparich, realizzata dall’artista Carluccio Zangirolami con schegge di bombe della Prima guerra mondiale. Saranno presenti storici, rievocatori e i ragazzi del campo scuola Alpini di Nanto. Durante la giornata sarà inoltre visitabile la mostra “Spirito e Corpo: fede e alimentazione in guerra”.

Domenica 31 maggio, in occasione della 82° Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica Igp, torna una suggestiva escursione tra boschi, contrade storiche e ciliegeti delle colline marosticensi. L’itinerario conduce fino all’azienda agricola biologica Col di Stella, dove i partecipanti potranno degustare prodotti tipici e visitare il ciliegeto di famiglia. Per chi lo desidera, sarà possibile raccogliere personalmente un cestino di ciliegie. L’escursione ha una durata di circa sei ore, con un percorso di 9 chilometri e difficoltà medio-facile.

Una mattinata all’insegna del relax si terrà invece, sabato 30 maggio, tra i vigneti di Gambellara. L’esperienza propone una sessione di yoga guidata da Stephanie di Seren Yoga, adatta anche ai principianti, immersi nei filari delle colline vicentine. Al termine della pratica, i partecipanti visiteranno la cantina con degustazione di quattro vini e light lunch a base di salumi e formaggi, con possibilità di opzione vegetariana su richiesta.

Domenica 31 maggio, tra Marano Vicentino e Dueville, si svolgerà una camminata guidata di circa 18,5 chilometri lungo il Cammino Fogazzaro Roi, tra paesaggi naturali e luoghi legati allo scrittore Antonio Fogazzaro. Il ritrovo è previsto alla stazione di Dueville, da cui i partecipanti raggiungeranno in treno Marano Vicentino per iniziare il percorso a piedi lungo gli argini del Timonchio fino a Villaverla e al Parco delle Risorgive del Bacchiglione. La giornata sarà accompagnata dall’associazione Dueville + Verde, con ristoro lungo il tragitto e pranzo al sacco autogestito.

Buone notizie, infine, anche per gli amanti della montagna: il Rifugio Fraccaroli riapre ufficialmente per la stagione estiva. Situato nel cuore del Gruppo del Carega, il rifugio rappresenta una meta molto amata dagli escursionisti e dagli appassionati di alta quota. Le prime aperture saranno concentrate nei weekend e nel ponte del 2 giugno, mentre dal 13 giugno la struttura sarà operativa quotidianamente.

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