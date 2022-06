Al via il portale online per richiedere gli incentivi finanziati dal Mise

Sulla Home Page del sito si può trovare l'incentivo seguendo uno dei quattro percorsi: tramite il profilo, adatto quindi ad aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti o cittadini; attraverso le parole chiave; oppure per categorie di interesse, come ad esempio startup, innovazione e digitalizzazione; e ancora esplorando l'intero catalogo anche con l'uso dei filtri.

Per ogni incentivo è stata redatta una scheda sintetica con le informazioni dettagliate, che riguardano la misura, a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura e apertura del bando, la tipologia d'impresa che può richiedere il contributo, le specifiche tecniche e i costi ammessi, l'ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica necessaria e i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda.



Per il ministro dello sviluppo economico Giorgetti il portale è uno strumento agile e diretto. “Navigando nella piattaforma si possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del Mise. Una bussola che permette di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese. È un'opportunità per realizzare idee e progetti imprenditoriali, investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni imprenditoriali. É uno strumento agile e diretto a disposizione degli imprenditori che – ha aggiunto il ministro – con coraggio, creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per realizzare gli investimenti”.

Dalle 10 di questa mattina è online il motore di ricerca incentivi.gov.it : il suo obiettivo è quello di far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, i finanziamenti del Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr, ad