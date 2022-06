Festa della Repubblica: torna la parata dopo due anni. Mattarella: “Pace, bene indivisibile”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo 2 anni di stop a causa del Covid, torna la parata del 2 Giugno per la festa della Repubblica. Questa mattina il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria per questo 76esimo anniversario. Subito dopo il sorvolo delle Frecce Tricolore conclude la celebrazione in Piazza Venezia. Per la prima volta erano presenti anche i rappresentanti della sanità, simbolo della lotta alla pandemia. Erano presenti le principali autorità, dal presidente del Consiglio Draghi, al ministro della Difesa Guerini e i vertici delle Forze Armate e i presidenti di Camera e Senato. In testa i sindaci, sotto lo slogan “Insieme a Difesa della pace”.

