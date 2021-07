Assemblea annuale dell’Abi, per Ignazio Visco di Bankitalia: “l’incertezza resta elevata”

Secondo il presidente dell’Abi Antonio Patuelli “Le banche sono in prima fila” per costruire, dopo la fine della pandemia, “una nuova fase economica, sociale e civile, per un nuovo possibile “miracolo economico”. Patuelli, nel suo intervento all’Assemblea annuale in versione online, sottolinea inoltre che sembra opportuno “incentivare i risparmiatori italiani ad investire non solo in Titoli di Stato, ma anche in obbligazioni convertibili e in azioni”.

All’Assemblea è intervenuto anche il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco: “l’incertezza resta elevata”. “In Italia, grazie al buon andamento della campagna di vaccinazioni e al miglioramento del quadro sanitario, la ripresa economica si sta consolidando” e dovrebbe rafforzarsi “con decisione nel secondo semestre. Nella media dell’anno – secondo Visco – potrebbe toccare valori intorno al 5%, consentendo un recupero di oltre metà della caduta del prodotto registrata nel 2020”.



“Le banche – sottolinea Visco – devono “continuare a operare con correttezza e con lungimiranza”. In questo modo potranno contribuire “a sostenere la definitiva uscita dalla crisi pandemica e il rilancio della nostra economia”. Il governatore della Banca d’Italia cita poi il governatore Stringher che nel 1927 , ricordava che la principale garanzia della solidità delle banche proviene “dalla capacità, dal vigile accorgimento nell’operare e dalla rettitudine degli uomini, cui sono affidate le sorti delle aziende di credito”.

Daniele Franco: “Le stime interne indicano una crescita congiunturale prossima al 2% nel secondo trimestre”. Oggi intanto, ha aggiunto Franco, si registra “un recupero del Pil pari o superiore al 5% appare raggiungibile”. Secondo il parere del ministro dell’Economia, “i consumi potrebbero dare una spinta importante alla crescita a partire dal terzo trimestre”.