Cassazione, Donazioni: niente tassazione tra genitori e figli

Nella sentenza n. 7442 della Suprema Corte viene analizzata la circolare 30/2015 delle Entrate enella parte in cui afferma che l'imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.

La sentenza della tributaria parte dal Testo unico “dell'imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione – è detto nell'articolo del quotidiano economico – sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell'imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta ossia quelle in atti di compravendita quando il prezzo è pagato da una persona diversa dall'acquirente, dopo aver, però, chiarito che resta “ferma l'applicazione dell'imposta” sulle donazioni “anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”.