Sagre con i “pocetti”, laboratori per bimbi e pure un pizzico di Puglia sul… piatto del week end

Arriva la primavera e fioriscono gli eventi culturali, divertenti ed enogastronomici sparsi nel Vicentino nel primo week end della nuova stagione. Tra sagre, letture per bambini, visite a musei e castelli si amplia il ventaglio di proposte per famiglie, coppie e chiunque trovi tempo – bel tempo in aiuto – per approfittare di un’iniziativa curiosa o stimolante a pochi chilometri da casa, e a volte proprio a km zero.

Continua fino al prossimo fine settima, “sforando” il giorno della festa del santo patrono di Zanè, la Sagra di San Giuseppe con il centro storico animato da mercatini, spettacoli, stand gastronomici, frittelle, pocetti e zucchero filato. Organizzazione a cura della Pro Loco e del Comune di Zanè, con una marcia non competitiva (7 km) e una accessibile a tutti, persone in carrozzina comprese (4 km) dalle 9.30. Circa 70 le bancarelle previste, oltre a laboratori e giochi per i più piccoli e stand gastronomico. Luna park con le giostre fino a domenica nell’area spettacoli e pesa di beneficienza in patronato.

Un passo indietro al sabato sera, con interessante serata a Piovene Rocchette (dalle 20.15) dedicata alle sirene. Il gruppo musicale Vecchi Amici terrà lo spettacolo musicale ‘Il Canto delle Sirene’, un viaggio attraverso la musica, le parole e la poesia di Francesco De

Gregori. A cura di Giusva Lievore (voce narrante), Pierangelo Barbieri (voce), Edoardo Rosa

(chitarra), Ermi Giacomello (chitarra), Luca D’Adam (batteria), Francesco Terzo (basso). Prevendita al Caffè Auditorium, prenotazioni in Biblioteca.

La Puglia “di casa” a Schio per tutto il fine settimana in arrivo nella grande piazza Falcone Borsellino, davvero con l’acquolina in bocca. Si parte domani alle 18, poi sabato e domenica a pranzo e cena per gustare prodotti tipici della regione ionica, sia da acquistare che in modalità street food. Con esibizioni di pizzica, la danza popolare pugliese, altri balli e musica garantiti nel corso delle tre serate. Da Schio a Thiene per una proposta culturale: la visita all’archivio privato del Castello, sabato a partire dalle 14.30, i visitatori (ingresso a pagamento) saranno accompagnati alla scoperta di antichi atti, scritture e incartamenti dello storico archivio custodito nel Castello Di Thiene: pergamene e carte di un periodo compreso tra l’XI e il XIX secolo. Ma soprattutto l’archivio conserva dati preziosi sulla relazione tra ambiente, uomini e paesaggio che sono fondamentali per comprendere i legami comunitari e lo sviluppo economico. Prenotazione obbligatoria sul sito del Castello

Ascolta “Il weekend del 22/24 Marzo” su Spreaker. Tanti altri appuntamenti si scoprono ascoltando il podcast di Festa Italiana, con Gianni Manuel e Martina Polelli, da Vicenza all’Altopiano di Asiago, dai primi giorni di lancio della grande mostra in Basilica Palladiana dedicata al Beat e al Pop degli anni ’60 e ’70, fino a laboratori dedicati ai bimbi scoprendo la magia della natura e degli animali dei boschi che la abitano a Gallio. Sulla stessa scia anche a Valli del Pasubio un laboratorio dedicato ai più piccoli sabato pomeriggio. Castelgomberto, Zugliano, Lonigo Pove del Grappa sono altre località che chiamano dal 22 al 24 marzo!