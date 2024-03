Antitrust fa causa a Apple: “Blocca gli sviluppatori causando prezzi più alti”

Il Dipartimento di Giustizia americano avvia un’azione legale contro Apple per aver infranto le regole antitrust. L’accusa è di aver bloccato gli sviluppatori di software e le società di videogiochi dall’offrire opzioni migliori per l’iPhone, causando prezzi più alti per i consumatori, al fine di limitare la concorrenza. “I consumatori non dovrebbero pagare prezzi più alti perché le società violano le leggi antitrust”, afferma il ministro della Giustizia Merrick Garland. Immediata la replica di Apple, che dopo la notizia a Wall Street perde il 3,30%: “Riteniamo l’azione sbagliata sulla base dei fatti e della legge e ci difenderemo”.

Secondo il dipartimento di Giustizia e sedici procuratori generali statali il colosso di Cupertino danneggia i consumatori, gli sviluppatori e le aziende rivali. L’ecosistema di Apple, dall’Apple Watch ad Apple Pay, è causa di questo monopolio, secondo i pubblici ministeri.