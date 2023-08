Maxi scontro a Ferragosto: in strada i rottami di 4 auto. Muore una ragazza di 21 anni

Ferragosto di sangue sulle strade del Vicentino, dove si piange una giovane vittima come culmine del tragico bilancio successivo a un grave incidente avvenuto ieri in tarda serata a Barbarano Mossano. A perdere la vita nello scontro multiplo in Riviera Berica tra ben 4 automobili è una ragazza vicentina di 21 anni, residente a Nanto a meno di 10 chilometri dallo scenario dei soccorsi. Il suo nome sarà reso noto in giornata.

Si contano anche due persone ferite, di cui non si conoscono per il momento generalità e provenienza. I soccorritori del Suem 118 e i vigili del fuoco, attivati alle 22.40 di ieri sera, si sono trovati di fronte un infermo di macchine accartocciate e lamiere in strada al loro arrivo sul posto.

Sembra he la giovane vittima si trovasse al volante di una Fiat Punto, una delle quattro vetture carambolate una sull’altra per cause per il momento sconosciute. Un compito arduo attende anche i Carabinieri, dopo i rilievi a Barbarano di martedì sera prolungatosi fino a notte fonda, per ricostruire la dinamica più precisa possibile degli scontri plurimi, con atto dovuto l’indicazione di possibili accusati di omicidio stradale tra i sopravvissuti. Tra i feriti gravi si contano anche i conducenti di Volkswagen Golf e di una Opel Meriva, presi in cura dai sanitari e trasferiti subito in ospedale.

Illeso il conducente di una seconda Golf. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire a dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Lonigo sono terminate all’alba.

La notizia è in aggiornamento