Confindustria, stop alla salita della produzione ma migliorano le attese a 3 mesi

Un altro elemento che potrebbe aver inciso negativamente a settembre è la moderazione dell'attività economica dei partner commerciali: la produzione tedesca nel 2 trimestre è scesa dell'1,0% congiunturale, quella francese dello 0,9%. Allo stesso tempo però sono molto migliorate le attese sull'andamento dell'economia nei prossimi tre mesi: la domanda si è dunque confermata forte e l'incertezza sulle possibili ricadute economiche di eventuali irrigidimenti delle restrizioni amministrative dovute alla pandemia si è molto attenuata grazie alle percentuali di copertura raggiunte dalle vaccinazioni. Le prospettive rimangono quindi positive.

: la fiducia delle imprese manifatturiere e dei servizi ad agosto e settembre è peggiorata, per via del rallentamento dei giudizi e delle attese sui livelli di produzione, e sugli ordini per via del canale estero. La carenza di manodopera e l'insufficienza di materiali sono stati percepiti come fattori di crescente ostacolo alla produzione.