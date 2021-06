Scontro vicino all’ospedale, grave un motociclista vicentino di 57 anni

Grave incidente nel primissimo pomeriggio di ieri nel Bassovicentino, e precisamente nei presso del polo sanitario di Noventa. Ad avere la peggio è stato un motociclista della stessa cittadina, L.S. le sue iniziali, trasportato viste le sue condizioni precarie dopo l’incidente al polo provinciale berico del San Bortolo, dove rimane assistito in rianimazione.

Si tratta dell’ennesimo incidente sulle strade del Vicentino da un mese a questa parte, e purtroppo come ogni anno con l’arrivo della bella stagione, con vittima un conducente di moto. In questo casa una Yamaha 1100, con gli agenti della polizia locale a intervenire sul posto insieme ai soccorsi immediati del Suem giunti proprio dall’ospedale in centro paese, per ricostruire la dinamica dello schianto.

LO scontro tra la macchina e la due ruote è avvenuto in prossimità di un incrocio 10 minuti prima delle 14 di ieri, giovedì 24 giugno. Il centauro 57enne stava percorrendo via Capo di Sopra, quando all’altezza dell’intersezione con via Monte Berico è avvenuto lo scontro con una Fiat 500 condotta da una concittadina di 60 anni. (S.F. le iniziali). L’impatto è stato violento e la sfortunata vittima è stata sbalzata dalla sella cadendo malamente sull’asfalto, di fronte al cancello di un’abitazione.

L’uomo si trova ricoverato in gravi difficoltà in sala di rianimazione, per i traumi plurimi riportati, in prognosi riservata. L’uomo era privo di sensi all’arrivo dei soccorsi del Suem, ed è stato stabilizzato sul posto prima del trasporto in massima urgenza al San Bortolo di Vicenza, utilizzando l’eliambulanza decollata da Treviso e che ha raggiunto Noventa in pochi minuti e poi ripartita con il ferito grave a bordo.

Nel corso della giornata odierna è atteso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Anche la donna al volante della vettura coinvolta è stata accompagnata al pronto soccorso, in questo caso dell’ospedale Milani di Noventa, in quanto sotto choc per l’incidente. Non avrebbe invece riportato lesioni se non di lieve entità.