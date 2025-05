Accordo economico da 600 miliardi tra Trump e il principe saudita a Riad

Donald Trump è arrivato oggi a Riad per l’attesa visita in Medio Oriente che oltre che in Arabia Saudita lo porterà in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti. La prima tappa del presidente americano è stata al palazzo reale saudita dal principe ereditario Mohammad bin Salman.

Il tycoon ha annunciato l’impegno dell’Arabia Saudita a investire 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti, costruendo legami economici destinati a durare per le generazioni future. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota: “I primi accordi previsti dall’annuncio – si legge – rafforzano la nostra sicurezza energetica, l’industria della difesa, la leadership tecnologica e l’accesso alle infrastrutture globali e ai minerali essenziali. Gli accordi celebrati oggi sono storici e trasformativi per entrambi i Paesi e rappresentano una nuova era d’oro per la partnership tra Stati Uniti e Arabia Saudita”.

Donald Trump, intervenendo al forum d’investimenti Usa-Arabia Saudita a Riad, ha detto che gli Stati Uniti stanno aggiungendo oltre 1.000 miliardi di dollari in investimenti grazie al suo viaggio nel Golfo, citando accordi commerciali miliardari con grandi aziende americane. “Tra gli accordi firmati a Riad tra Usa e Arabia Saudita c’è anche il più grande accordo di vendita per la difesa della storia, del valore di quasi 142 miliardi di dollari, che fornisce all’Arabia Saudita attrezzature e servizi bellici all’avanguardia da oltre una dozzina di aziende statunitensi del settore – lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando – si tratta di una conferma del nostro impegno a rafforzare la partnership in materia di difesa e sicurezza”.