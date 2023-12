Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ieri la Commissione Bilancio del Senato ha concluso la prima giornata del voto del Decreto Anticipi. Viene prorogato di tre mesi lo smart working nel privato per i lavoratori con figli under14. Raddoppia la dote di quest’anno per il bonus psicologo, mentre arriva l’esenzione Iva per i ritocchi estetici a patto che siano curativi. L’Iva sarà invece ridotta al 10% per gli integratori alimentari.

Le novità. Nella prima giornata di votazioni spunta quasi a sorpresa la proroga dello smart working nel privato per i genitori di minori under 14. Con l’ok della commissione a due emendamenti presentati da Pd e M5s, la modalità di lavoro agile, che sarebbe terminata con la fine dell’anno, viene estesa fino al 31 marzo 2024. La scadenza attuale è fissata invece al 31 dicembre. Niente proroga invece per i fragili e nella Pubblica amministrazione, misura che richiede coperture. Ma il Pd promette già che insisterà in Aula e in manovra “affinché si trovino le risorse necessarie”.

Aumento di 5 milioni del bonus psicologo. Via libera al bonus psicologo, con l’ok all’unanimità a un emendamento che riformula due modifiche presentate da Pd e Forza Italia. Per quest’anno i fondi raddoppiano con lo stanziamento di altri 5 milioni di euro. Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona per un limite complessivo che sale pertanto da 5 a 10 milioni di euro per il 2023. Il limite a decorrere dal 2024 è di 8 milioni di euro annui.

Arriva anche l’esenzione dall’Iva sugli interventi di chirurgia estetica a fini terapeutici, purché certificati con apposita attestazione medica. L’esenzione riguarda le prestazioni di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica. Mentre per gli integratori alimentari, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’imposta si riduce al 10%.