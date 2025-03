Disoccupazione in calo soprattutto per le donne ma disparità tra Nord e Sud

Il tasso di disoccupazione è in calo, in particolare per le donne. Questo andamento positivo lascia inalterata la differenza di genere nei tassi di occupazione”, che nelle donne italiane è pari a 16,8 punti percentuali in meno rispetto agli uomini, mentre per quelle straniere il gap sale a 26,5 punti.

urgenza di implementare politiche che promuovano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, favorendo la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro e una effettiva parità delle retribuzioni”. C’è però una disparità tra nord e sud Italia. Il Mezzogiorno, anche se con un +1,1% presenta in alcune regioni i tassi di occupazione più bassi dell'Ue. Il lavoro dipendente rimane il più diffuso, con una quota di part-time che supera il 28% per le donne, rispetto al 7% degli uomini. Il contratto a tempo indeterminato rappresenta oltre l'86% del lavoro dipendente maschile, con uno scarto positivo di poco meno di 3 punti percentuali in tutte le ripartizioni ad eccezione del Mezzogiorno, dove raggiunge 4,3 punti. con uno scarto positivo di poco meno di 3 punti percentuali in tutte le ripartizioni ad eccezione del Mezzogiorno, dove raggiunge 4,3 punti. . Il Mezzogiorno, anche se con un +1,1% presenta in alcune regioni i tassi di occupazione più bassi dell'Ue. Il lavoro dipendente rimane il più diffuso, con una quota di part-time che supera il 28% per le donne, rispetto al 7% degli uomini. “Sebbene il conseguimento di un titolo di studio terziario aiuti l'inserimento delle laureate nel mondo del lavoro – scrive il Cnel – si sottolinea l'favorendo la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro e una effettiva parità delle retribuzioni”.

Secondo quanto emerge dal primo numero del bollettino Cnel sul mercato del lavoro, nato dalla collaborazione con l'Istat,, con un incremento di 352 mila persone rispetto al 2023.