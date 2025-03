Kirsty Coventry nuovo presidente del CIO: è la prima donna a ricoprire questo ruolo

Il commento del Presidente uscente Bach: “Accolgo con grande favore la decisione dei membri del Cio e attendo con ansia una forte cooperazione, in particolare durante il periodo di transizione. Non c'è dubbio che il futuro del nostro movimento olimpico sarà luminoso e che i valori che rappresentiamo continueranno a guidarci negli anni a venire”.

: “Sono incredibilmente onorata ed emozionata di essere stata eletta presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Voglio ringraziare sinceramente i miei colleghi membri per la loro fiducia e il loro sostegno.. Sono particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del Cio, e anche la prima africana. Spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. Oggi i soffitti di cristallo sono stati infranti e sono pienamente consapevole delle mie responsabilità come modello.e mi impegno a garantire che sfrutteremo questo potere al meglio. Insieme all'intera famiglia olimpica, compresi i nostri atleti, fan e sponsor, costruiremo sulle nostre solide fondamenta,. Il futuro del Movimento Olimpico è luminoso e non vedo l'ora di iniziare”, ha sottolineato.