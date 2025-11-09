Giorgetti: “Sulla manovra massacrati da chi può farlo, ma riteniamo di essere nel giusto”
Il ministro ha poi sottolineato: “A giudicare gli altri si fa in fretta, prendere decisioni e far quadrare il cerchio in una situazione in cui abbiamo guerre armate, guerre commerciali e instabilità di ogni tipo è un po’ più complicato”.
“Bisogna capire cosa si intende per ricco. Se è ricco chi guadagna 45mila euro lordi all’anno, cioè poco più di 2mila euro netti al mese, forse Istat, Banca d’Italia e Upb hanno un concezione della vita un po’… Siamo intervenuti quest’anno sul ceto medio perché i ceti più svantaggiati sono stati attenzionati negli anni scorsi. Abbiamo messo circa 18 miliardi e li abbiamo rimessi quest’anno per i redditi fino a 35mila euro. Quest’anno abbiamo fatto uno sforzo ulteriore e coperto la fascia fino a 50mila euro” così Giorgetti che ha continuato: “A me sembra una logica, considerando l’orizzonte pluriennale, assolutamente sensata”.
La segretaria del Pd Elly Schlein al Congresso nazionale dei Giovani Democratici ha invece affermato: “Saremo quelli che vogliono portare una parola fondamentale per la sinistra al centro del dibattito: la redistribuzione delle ricchezze, del potere, ma anche del tempo che è diventata una risorsa fondamentale”.