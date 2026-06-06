Caro carburanti, Tajani: “Governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise”

Caro carburanti: atteso nelle prossime ore il decreto ministeriale per la proroga del taglio sulle accise, come annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Ad anticipare le novità del decreto è stato ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al convegno dei Giovani di Confindustria a Rapallo: “il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però il problema del caro energia non è solo legato all’emergenza, è un problema molto contingente, ma anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell’energia”, ha dichiarato il vicepremier.

Tajani: “Il problema del caro energia non è legato solo all’emergenza Hormuz”. Il leader di Forza Italia è quindi tornato a chiedere “un mercato unico dell’energia” nell’Ue. “Oggi non possiamo comprare l’energia elettrica dalla Spagna perciò chiediamo il mercato unico dell’energia, possiamo comprare l’energia nucleare dalla Francia, ma non possiamo comprare l’elettrico dalla Spagna – ha aggiunto il vicepremier – Dobbiamo abbassare i costi per le famiglie e per le imprese. I provvedimenti sulle accise sono molto costosi, possono durare un mese o due mesi”.

Marcegaglia: “investire in rinnovabili subito”. Ragionando sulla flessibilità concessa dall’Ue, l’ex presidente di Confindustria ha detto: “Con la flessibilità che ci viene data io credo che la cosa migliore sarebbe incentivare gli investimenti delle imprese in rinnovabili, subito. Questa è una cosa che si potrebbe fare subito. È chiaro che ci vuole tempo ma se non iniziamo mai”, ha sottolineato l’imprenditrice , “oggi la cosa più immediata da fare, più efficace da fare è investire in rinnovabili”.

Tra le ipotesi sul tavolo, riferiscono fonti parlamentari di maggioranza, oltre al finanziamento delle accise mobili attraverso l’extragettito Iva di maggio, un possibile nuovo ‘taglio’ dello sconto sul gasolio sotto i 10 centesimi al litro.

Esclusi invece i voucher. Opposizioni sugli scudi: “lo spettacolo che il governo sta mettendo in piedi sui prezzi dei carburanti è indecoroso. Litigano sui voucher, proveranno con le accise mobili. L’unica certezza è che domani scatteranno gli aumenti, e il governo ha fatto poco o niente”, dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva. “Hanno accumulato fallimenti su fallimenti”, attacca invece il leader del M5s Giuseppe Conte.