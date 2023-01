I cinghiali causano danni all’agricoltura per circa 17 milioni all’anno. Questa la stima di Ispra

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non solo danni materiali, ma anche economici. La stima che Ispra ha presentato a Viterbo in un evento di Confagricoltura parla di 120 milioni di euro in sette anni, dal 2015 al 2021. Chi sono i responsabili? I cinghiali, che annualmente producono danni stimati in 17 milioni di euro, con importi che osciallno tra i 14,6 e i 18,7. Oltre 105mila gli eventi segnalati.

L’indagine è stata condotta a livello nazionale con Abruzzo e Piemonte che sono le regioni più colpite nel periodo considerato e che hanno subito danni, rispettivamente per 18 e 17 milioni di euro. Nella classifica entrano anche Lazio, Toscana e Campania con un monte danni di oltre 10 milioni. Il 36% degli importi, circa 30 milioni di euro, per danni è riferito alle aree protette nazionali e regionali, la restante parte ad aree non protette.

Secondo il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti “In Italia è necessario un cambio di passo nella gestione di alcune specie di fauna selvatica. Un nuovo modello che tenga insieme gli interessi delle imprese agricole e la tutela ambientale oggi è possibile”. Secondo la Confederazione sono necessarie delle misure a stretto giro, in particolare tre: una migliore gestione del periodo di apertura della caccia, la previsione di una maggiore selezione di alcune specie, e un più efficace sistema di risarcimento dei danni.