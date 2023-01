Hashish e marijuana in auto e in casa: un denunciato dopo il controllo stradale

Dal report delle attività della Guardia di Finanza di Vicenza e provincia emerge un episodio legato a un controllo stradale operato nel periodo delle feste invernali in Altovicentino, e precisamente a Piovene Rocchette, dove è avvenuto un sequestro di sostanze illecite per circa 140 grammi in peso tra marijuana e hashish.

Oltre alle “droghe leggere” trovate in possesso di un automobilista del posto, a corroborare la tesi che si trattasse di un piccolo pusher attivo nella zona è stato il ritrovamento del “classico kit dello spacciatore al dettaglio”, composto da bilancino di precisione elettronico, lame per il taglio, e vario materiale di confezionamento delle dosi, il tutto emerso nel corso del controllo sulla vettura fermata nel paese alle pendici del Monte Summano.

A procedere all’altolà in una serata dei giorni scorsi sono stati i finanzieri della Compagnia di Schio, per un normale controllo stradale. L’agitazione evidente dal conducente, un uomo di cui non sono state fornite generalità, ha subito indotto i militari ad approfondire con una puntuale ispezione dopo aver chiesto il motivo di tanto nervosismo al conducente. Indosso, il giovane nascondeva pochi grammi di sostanza, ai quali ne sono seguito altri emersi dalla perquisizione della vettura: in tutto 50 grammi tra hashish e marijuana e 7 semi di cannabis, oltre ai grinder di macinazione con tracce delle sostanze trattate.

In questi casi scatta l’automatismo della perquisizione domiciliari con effetto immediato, al fine di verificare l’effettiva presenza di altre sostanze illecite nella disponibilità del soggetto ormai avviato verso una denuncia per detenzione e spaccio. Nell’alloggio dell’uomo, come da aspettative dei finanzieri, sono stati scoperti altri 80 grammi circa di stupefacenti, per un totale complessivo di quasi 140 grammi. Quanto basta per deferirlo e “condannarlo”, almeno per ora, alla trafila giudiziaria presso il Tribunale di Vicenza.