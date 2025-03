Irpef, il governo autorizza calcolo con nuove aliquote

I Caf hanno inoltre evidenziato: “Con la disposizione in questione si intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina Irpef soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di Irpef, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d'acconto“. L'intenzione del legislatore non era, dunque, volta a intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

, e stabilisce che il maggiore carico fiscale non si applica per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025. Anni per i quali, appunto, si deve considerare la disciplina in vigore per l'anno 2023. Le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni Irpef sono stati in una prima fase modificati in via temporanea, per un solo periodo d'imposta ossia il 2024 e successivamente stabilizzate a regime da quest’anno.