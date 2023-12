Luce, Arera sposta al 1° luglio la fine del mercato tutelato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Arera, Autorità pubblica per l’energia, in un comunicato ufficiale, rende noto di aver spostato dal 1° aprile al 1° luglio 2024 la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG), per assicurare uno svolgimento coerente del processo del ‘fine tutela’ per i clienti.

Il presidente di Arera, Stefano Besseghini spiega che per molti italiani questa sarà l’occasione per avere il tempo di schiarirsi le idee: “Nel recente Decreto Energia sono state introdotte alcune modifiche importanti, come lo spostamento delle gare per individuare i fornitori di elettricità che saranno assegnati in automatico agli utenti del mercato tutelato che non avranno scelto un operatore di mercato libero, e un’attenzione particolare ai Rid, i meccanismi di pagamento automatico, che in qualche maniera verranno gestiti in continuità”.

Arera sottolinea che questo è uno strumento a salvaguardia del cliente: “Non è un meccanismo per portarli forzatamente al mercato libero – sottolinea Besseghini – ma un meccanismo per costruire un sistema di salvaguardia, che permetta alle persone che non scelgono di non scegliere, e di rimanere comunque servite, con delle tariffe che metteremo ad asta. L’esito dell’asta è per fare in maniera di avere le tariffe per questo servizio il più vantaggiose”.