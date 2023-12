L.R. Vicenza, dopo il DG scelto anche l’allenatore. Panchina affidata a Stefano Vecchi

Dopo alcuni giorni di grande trambusto la proprietà biancorossa ha sistemato le due caselle lasciate libere dal dimissionario Rinaldo Sagramola e dall’esonerato Aimo Diana. Già nella giornata di ieri è stato annunciato il ritorno di Werner Seeber alla direzione del sodalizio vicentino mentre oggi è stato annunciato colui che guiderà la squadra in campo cercando di risalire la china dopo una prima parte di stagione nettamente al di sotto delle aspettative. La scelta è ricaduta su Stefano Vecchi già alla guida della FeralpiSalò, con cui ha conquistato la promozione in B lo scorso anno, ed esonerato il 23 ottobre proprio dal club bresciano.

Il nuovo mister biancorosso ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio di Largo Paolo Rossi 9 fino a giugno 2025 segno che la dirigenza è pronta a programmare con lui anche la prossima stagione per cercare di agguantare l’obbiettivo che ad oggi sembra difficile (ma non impossibile) raggiungere. Ha iniziato la carriera come allenatore nel 2005 alla guida del Mapello conquistando la promozione in Eccellenza, per poi passare nella stagione successiva alla Colognese. Dal 2009 al 2011, alla guida della Tritium, ha raggiunto la doppia promozione dalla serie D alla Prima Divisione della Lega Pro, conquistando anche la Supercoppa. Successivamente siede sulle panchine di Spal, Südtirol e Carpi, fino ad approdare nella stagione 2014/2015 all’Inter con cui conquista due Scudetti Primavera, due Tornei di Viareggio, una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera, disputando inoltre quattro partite in Serie A e una in Europa League, alla guida della Prima Squadra. Successivamente approda al Venezia in Serie B, per poi guidare nuovamente il Südtirol e, infine, dal 2021 la Feralpisalò conquistando una storica promozione in serie B.

Il nuovo diggì è un volto conosciuto in città visto che Werner Seeber ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo nella stagione 2018/2019. Rapporto di lavoro che si è concluso con la contestazione della curva sud che ne ha chiesto a gran voce l’esonero. Seeber ha intrapreso la carriera di Direttore Sportivo al Südtirol nel 1998, con cui ha conquistato la promozione nei professionisti. Successivamente ha ottenuto la promozione in Serie B con il Cittadella, dove ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Generale per tre stagioni. Dal 2003 al 2005 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale e Sportivo della Triestina in Serie B. Nel triennio successivo, ha ricoperto dapprima il ruolo di Presidente del Südtirol, per poi diventarne l’Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Dal 2010 al 2012 è stato Direttore Generale e Direttore Sportivo del Lecco, per poi approdare al Bassano Virtus nel 2013, dove ha conquistato il campionato di Seconda Divisione nel 2013/2014, con annessa conquista della Supercoppa di Lega Pro, sfiorando successivamente la promozione in Serie B, sfumata clamorosamente ai danni del Novara.

Nella stagione 2021/2022 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale del Trento. Per Seeber il contratto è fino a giugno 2023, al termine della stagione la proprietà si riserverà di valutare il futuro del direttore.

Queste le parole del Presidente Stefano Rosso: “In questa fase di riorganizzazione interna, in seguito alle dimissioni di Rinaldo Sagramola, abbiamo pensato di affidarci ad una persona che stimiamo e con la quale abbiamo già collaborato nel recente passato. Conosciamo le capacità gestionali di Seeber e siamo sicuri che ci darà una mano nel fare il meglio per questa società.

Desideriamo, infine, ringraziare Rinaldo Sagramola per il lavoro svolto in questi mesi e per il quale manteniamo una stima immutata come professionista e come persona”.