Mirafiori, Urso: “Produrre almeno 200mila vetture. I sindacati: “Il 12 sciopero unitario”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo al Mimit sullo stabilimento Stellantis di Mirafiori dichiara che è necessario produrre almeno 200mila vetture. “Dobbiamo avere molto chiara la regola che la produzione è strettamente correlata alla domanda di mercato. In base alla domanda dei clienti, noi produciamo le auto e non il contrario. Ecco perché – sottolinea Urso – è fondamentale stimolare la domanda con auto a prezzi accessibili attraverso incentivi fornendo così attività e posti di lavoro ai nostri stabilimenti e a quelli dei nostri fornitori”.

Davide Mele, deputy chief operating officer Enlarged Europe di Stellantis: “Torino, con Mirafiori e tutto il Piemonte, è, e lo sarà anche in futuro, la città o la regione da cui parte tutto, il cuore pulsante di decisioni che non si limitano soltanto al nostro Paese ma che coinvolgono tutta l’attività mondiale di Stellantis” – ha assicurato Mele aggiungendo – “Siamo convinti di aver creato la capacità per garantire un futuro ai nostri stabilimenti adeguato all’ambizione comune del milione di veicoli. Ma sappiamo che la produzione di veicoli non può essere sufficiente a garantire la stabilità di un sistema industriale, essendo legata infine alla domanda del cliente, all’accessibilità del prodotto e alle dinamiche di mercato. Dobbiamo avere molto chiara la regola che la produzione è strettamente correlata alla domanda di mercato. In base alla domanda dei clienti, noi produciamo le auto e non il contrario. Ecco perché è fondamentale stimolare la domanda con auto a prezzi accessibili attraverso incentivi fornendo così attività e posti di lavoro ai nostri stabilimenti e a quelli dei nostri fornitori”.