Filosa è il nuovo ad di Stellantis. Sarà in carica dal 23 giugno

Stellantis ha trovato il suo nuovo amministratore delegato. È l’italiano Antonio Filosa, scelto dal comitato del consiglio guidato da John Elkann e all’unanimità dal cda dopo “un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni”. Filosa ha superato la concorrenza di altri candidati tra cui il capo degli acquisti di Stellantis, Maxime Picat, l’ex ceo Mike Manley e il numero di Hyundai, Jose Munoz.

Il nuovo ad di Stellantis entrerà in carico dal 23 giugno. Poco prima sarà convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti. Laureato in Ingegneria al Politecnico di Milano, 52 anni e di origini napoletane, il curriculum di Filosa parla di una carriera in Fiat nel 1999, e vanta una lunga esperienza all’interno dell’azienda che lo ha portato a ricoprire posizioni di crescente responsabilità e di conoscenza della complicata macchina quale è l’azienda Stellantis. È stato il primo italiano a guidare Jeep nel 2023 risollevandone le sorti sul mercato americano.

Quindi le prime parole di Filosa in qualità di ad di Stellantis. “Rafforzeremo ulteriormente i legami e la fiducia che abbiamo con i nostri partner – i concessionari, i fornitori, i sindacati e le comunità in cui lavoriamo – è essenziale e sarà un obiettivo su cui mi concentrerò nel mio nuovo ruolo” ha detto in una lettera inviata ai dipendenti del gruppo. Buona, intanto, la risposta dei sindacati alla nomina di Filosa. “Era attesa da tempo in un contesto reso difficile dalle scelte industriali e occupazionali fallimentari del precedente ad Carlos Tavares”, ha commentato Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità. “È necessario affrontare rapidamente i problemi, che senza un piano industriale per l’Italia di rilancio della ricerca, sviluppo e produzione, rischia di compromettere anche i risultati economici necessari ad aumentare gli investimenti”.