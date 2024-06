Nozze Ita Airways-Lufthansa più vicine. L’Ue verso il sì dopo i ‘sacrifici’ del colosso tedesco

Nozze tra Ita Airways e Lufthansa più vicine. La Commissione europea ha infatti adottato, a livello tecnico, il suo primo orientamento positivo informale. Il verdetto ufficiale per il ‘Sì’ definitivo è atteso entro il 4 luglio. Fonti europee vicine al dossier parlano di “progressi decisivi”. I timori principali che hanno ritardato il via libera riguardavano rischi per la concorrenza e la conseguente tutela dei consumatori. L’intesa prevede che questi timori siano sorpassati, con l’apertura delle rotte alle compagnie rivali nello scalo di Milano-Linate e sui collegamenti di corto e di lungo raggio raggio da Fiumicino verso destinazioni del Nord America come Chicago, Washington, San Francisco e Toronto in Canada.

L’operazione. Lufthansa acquisterà dall’azionista Mef una quota del 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase al 100% della newco, ex Alitalia. Il colosso tedesco ha presentato all’Ue un pacchetto finale di rimedi sulle rotte di lungo raggio volto a tenere i prezzi bassi per i passeggeri su queste tratte e le posizioni delle parti si erano avvicinate anche sull’ultimo nodo al G7 di Borgo Egnazia in Puglia.

I sacrifici di Lufthansa. Oltre a congelare per due anni l’ingresso di Ita nella joint venture che Lufthansa forma con United e Canada Airlines, i tedeschi promettono di sostenere i voli intercontinentali dei rivali nei loro hub: Parigi (Air France), Amsterdam (Klm), Madrid (Iberia) e Londra (British Airways). In sostanza per ogni rotta ‘ a rischio monopolio’, è previsto un nuovo entrante, che garantisca la stessa rotta, con la stessa frequenza che ha oggi Ita. Promesse che sembrano aver convinto l’Antitrust Ue, guidata da Margrethe Vestager.

Giorgetti: “credo convoleremo a nozze”. Il ministro dell’Economia si mostra ottimista: “tutto può accadere. però io oggi a Cremona, in questo momento alle 16:06, credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere… Sono convocati sposa e testimoni, però potrebbe anche non presentarsi il Don Abbondio della situazione”. A margine dell’incontro con l’Associazione industriali Cremona Giorgetti ha poi aggiunto: “In questi giorni si è lavorato ancora molto intensamente, duramente. Diciamo che la data è fissata, sono convocati sposi e testimoni”.