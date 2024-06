Pullman colmo di turisti rimane incastrato su un tornante a Cima Larici. Pompieri all’opera

Tutto bene con il faticoso trekking sulle montagne dell’Altopiano di Asiago e dei 7 Comuni, un po’ meno per quello che doveva rappresentare il comodo viaggio di rientro verso casa. Contrattempo per fortuna senza gravi conseguenze ieri sera per una comitiva di padovani appassionati del genere, costretti ad una lunga pausa forzata sulla via del ritorno da Cima Larici a causa del blocco della corriera turistica su cui erano seduti in 57, incastratasi in un tornante.

Una volta resosi conto del problema irrisolvibile in autonomia, l’autista alle 18.30 di lunedì ha chiesto aiuto al 115, il numero di emergenza dei vigili del fuoco. Vista l’impasse, certo, ma anche per la situazione di potenziale pericolosità ostruendo di fatto il passaggio di altri veicoli sul tratto di strada.

Il problema, poi risolto con l’aiuto dei vigili del fuoco, ha visto l’autobus turistico a tre assi rimanere incastrato con lo sbalzo posteriore sulla curva stretta. I pompieri arrivati dal distaccamento di Asiago sono riusciti ad alzare le ruote del bus con dei cuscini pneumatici, riuscendo a posizionare dei cunei di legno sotto le ruote. Un’operazione da protocollo in questi casi che ha permesso all’autista di completare la manovra e rimettere il pullman in strada, benché lievemente danneggiato e pertanto non utilizzabile in sicurezza.

Le persone a bordo che intanto erano scese e si erano incamminate lungo la strada per una sorta di “escursione extra” nell’attesa di un mezzo sostitutivo, sono di nuovo risalite a bordo di un mezzo di trasporto proseguendo il rientro. Sul posto anche i Carabinieri.