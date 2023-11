Ocse, in Italia il Pil frena allo 0,7% in 2024, 1,2% in 2025

Una brusca frenata rispetto alle precedenti previsioni, che parlavano di una crescita più alta. “L'inasprimento delle condizioni finanziarie, l'erosione dei redditi reali dovuta alla modesta crescita dei salari e all'elevata inflazione, accompagnati dal ridimensionamento delle straordinarie misure di sostegno fiscale connesse alla crisi energetica – avverte l'Ocse- peseranno sui consumi privati e sugli investimenti”. L’Ocse poi guarda anche all’inflazione: il dato italiano dice che scenderà dal 4,6% del 2023 al 3,1% del 2024 fino al 2,5% del 2025. “In Italia la bassa crescita dei salari e l'alta inflazione hanno eroso i redditi reali, le condizioni finanziarie – scrive l’Ocse nel capitolo dedicato all'Italia dell'ultimo Economic Outlook, a corredo dei dati sugli indicatori – si sono inasprite e la maggior parte del supporto di bilancio straordinario, correlato alla crisi energetica, è stato rimosso, pesando su consumi e investimenti. Il previsto calo dell'inflazione, i tagli mirati sulla tassazione dei redditi e la ripresa degli investimenti pubblici correlati a NextGenerationEu bilanceranno solo in parte questi venti contrari. I rischi sono sbilanciati al ribasso”.

“Il principale rischio al ribasso – sottolinea l'ente parigino – è un inasprimento superiore al previsto delle condizioni finanziarie, dovuto alla stretta monetaria nell'area euro e a un aumento dei premi di rischio sui titoli di Stato italiani. Le spese pubbliche devono essere contenute – si legge ancora nel capitolo dedicato all’Italia – anche guardando a opzioni per ridurre la spesa sulle pensioni e aumentando l'ambizione delle spending review. La velocità di attuazione dei piani di investimento pubblici e delle riforme del Pnrr sarà cruciale per sostenere la crescita e ridurre l'incidenza del debito”. “Il principale rischio al ribasso – sottolinea l'ente parigino – è un inasprimento superiore al previsto delle condizioni finanziarie, dovuto alla stretta monetaria nell'area euro e a un aumento dei premi di rischio sui titoli di Stato italiani.– si legge ancora nel capitolo dedicato all’Italia – anche guardando a opzioni per ridurre la spesa sulle pensioni e aumentando l'ambizione delle spending review.per sostenere la crescita e ridurre l'incidenza del debito”. “In Italia la bassa crescita dei salari e l'alta inflazione hanno eroso i redditi reali, le condizioni finanziarie – scrive l’Ocse nel capitolo dedicato all'Italia dell'ultimo Economic Outlook, a corredo dei dati sugli indicatori – si sono inasprite e la maggior parte del supporto di bilancio straordinario, correlato alla crisi energetica, è stato rimosso, pesando su consumi e investimenti. Il previsto calo dell'inflazione, i tagli mirati sulla tassazione dei redditi e la ripresa degli investimenti pubblici correlati a NextGenerationEu bilanceranno solo in parte questi venti contrari. che parlavano di una crescita più alta. “L'inasprimento delle condizioni finanziarie, l'erosione dei redditi reali, accompagnati dal ridimensionamento delle straordinarie misure di sostegno fiscale connesse alla crisi energetica – avverte l'Ocse- peseranno sui consumi privati e sugli investimenti”.

Previsioni negative per i prossimi mesi sulla crescita del Pil dell'Italia che secondo l’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dovrebbe rallentare. Il Prodotto Interno Lordo del nostro Paese previsto per quest’anno e per il prossimo dovrebbe salire dello 0,7% prima di una lieve ripresa dell'1,2% nel 2025.