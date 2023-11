Previsioni 30/11-3/12 – Maltempo in arrivo e prima la neve a bassa quota, poi lo Scirocco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Dopo un paio di giornate fredde e soleggiate dove si sono viste diffuse gelate anche in pianura, arriva il maltempo. Le correnti che accompagnano questo primo impulso perturbato sono umide e miti, data la componente meridionale, ma date le basse temperature, inizialmente nevicherà a bassa quota, non in pianura dove pioverà da subito, ma in collina.

Giovedì 30 novembre

Già dall’alba il vicentino, soprattutto quello occidentale, si sveglierà sotto a precipitazioni diffuse. Piogge in pianura e neve a partire dalle quote collinari. Come limite pioggia/neve si andrà dai 500 m dell’ovest vicentino, ai 600 del versante meridionale dell’Altopiano e del massiccio del Grappa. Sulle vallate prealpine invece la neve farà la sua comparsa fino 300/400 m di quota almeno fino a metà mattina. Poi con l’arrivo dello scirocco il limite sarà inesorabilmente in rialzo. Prima della trasformazione in pioggia, attesi 4/6cm di neve fresca a 600 m e 10/15 a 1000. Ci sarà una pausa dei fenomeni nel pomeriggio con una ripresa verso sera, quando ormai pioverà anche a 2000 m. Temperature minime in rialzo, massime in calo, in pianura non si andrà oltre i 6 gradi.

Venerdì 1 dicembre

Giornata di maltempo. Le precipitazioni insisteranno soprattutto sulle pedemontane grazie all’effetto “stau” provocato dai venti tiepidi di scirocco che andranno impattare sulla fascia prealpina. Pioverà ovunque, anche sulle cime più alte del vicentino oltre i 2000m. Solo in tarda serata tornerà neve a tali quote. Nelle 24 ore sono previsti 10/20 mm di pioggia sul medio e basso vicentino, 20/40 sull’alto. Temperature in rialzo, soprattutto sui rilievi.

Sabato 2 dicembre

In mattinata scenderà da nord ovest il fronte freddo, con rovesci sparsi a tratti forti, che andranno a concludere questo lungo peggioramento. La neve dai 1400 m del primo mattino, calerà rapidamente fino a 800/900 m. Esaurimento dei fenomeni nel primo pomeriggio a partire da ovest. Sono attesi altri 10/20 mm di pioggia in pianura e altrettanti cm di neve fresca oltre i 1500 m. Temperature in sensibile calo.

Domenica 3 dicembre

Giornata soleggiata ovunque. Freddo pungente a tutte le quote per merito di correnti gelide da nord est. In pianura estremi termici compresi tra -2 e +7 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Tempo buono lunedì, mentre martedì un debole peggioramento potrebbe portare neve a bassa quota. Clima ancora pienamente invernale con temperature in media o leggermente sotto.