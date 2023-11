San Pietro in Gu: trattore perde rotoballa che colpisce un’auto: ferita una donna

Poco prima delle 11:30 di oggi (mercoledì 29 novembre), i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Silvio Pellico a San Pietro in Gù (Padova), per un’auto finita in un fossato dopo essere stata colpita da una rotoballa di fieno persa a causa del rovesciamento di un carro agricolo: ferita una donna.

Un trattore stava trainando un carro agricolo con all’interno cinque rotoballe, quando per cause in corso di accertamento il carro si è rovesciato e uno dei rotoli di fieno ha colpito l’auto finita nel fossato. I vigili del fuoco accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza l’auto e soccorso la donna, che è stata presa in cura dal personale del Suem, arrivato anche con l’elisoccorso. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.