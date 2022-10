Rincari beni alimentari, sindacati preoccupati: chiedono bonus e riforme sull’Iva

Inoltre l’Istat ha stimato che l’indice dei prezzi al consumo è balzato di tre decimi di punto rispetto ad agosto, arrivando a quota 8,9%. Tra gli aumenti più forti per i prodotti alimentari è in testa ancora una volta l’olio di semi, che costa ormai come l’olio di oliva ma il primo potrebbe salire ancora e superare il secondo se nei prossimi mesi l’emergenza gas e materie prime dovesse proseguire. A seguire troviamo il burro con un +38,1%, il riso con +26,4%, la farina con oltre il 24%, in più. La pasta aumenta del 21,6%. Mentre lo zucchero segna una salita del 18,4%, i gelati del 18,2%. Anche i prodotti freschi subiscono significativi aumenti dei prezzi, a partire dai vegetali che registrano un +16,7%, seguiti da uova (+16,6%) e pollame (+16,5%). Il latte fresco parzialmente scremato costa il 15,3% in più, il pane il 14,6% e, con la carenza di anidride carbonica, le acque minerali il 12,9%.

I sindacati, le imprese e le organizzazioni a tutela dei consumatori si dicono preoccupate e sottolineano come le misure messe in campo dal governo Draghi, come ad esempio il bonus 200 euro, non siano bastate a far fronte ai rincari. Chiedono pertanto delle ulteriori misure di sostegno, come bonus e taglio dell’Iva, per compensare almeno la stangata sui beni alimentari.