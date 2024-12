Manovra, via libera della Camera. Cosa prevedono gli emendamenti

Confermato e rafforzato il bonus psicologo: nel 2025 ci saranno 1,5 milioni in più da distribuire per i rimborsi delle sedute. Torna anche nel 2025, ma solo per soggetti titolari di reddito d'impresa, il cosiddetto 'Sport Bonus': il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Introdotto con la legge di bilancio per il 2019, l'agevolazione fiscale è pari al 65% dell'importo erogato, da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. Ma viene fissato un limite complessivo di 10 milioni di euro. La Manovra consentirà di andare in pensione a 64 anni grazie ai fondi complementari. Chi ha versato almeno 25 anni di contributi e si trova pienamente nel regime contributivo avrà la possibilità di lasciare il lavoro una volta compiuto il 64esimo anno di età. La novità è stata introdotta nella legge di bilancio con un emendamento allo scopo di rendere più flessibile l'accesso alla pensione e interessa tutti quelli che hanno cominciato a lavorare e a versare contributi dal primo gennaio 1996 e che hanno in aggiunta una forma di previdenza complementare. grazie ai fondi complementari. Chi ha versatoe si trova pienamente nel regime contributivo avrà la possibilità di lasciare il lavoro una volta compiuto il 64esimo anno di età. La novità è stata introdotta nella legge di bilancio con un emendamento allo scopo di rendere più flessibile l'accesso alla pensione e interessa tutti quelli che hanno cominciato a lavorare e a versare contributi dal primo gennaio 1996 e che hanno in aggiunta una forma di previdenza complementare. : nel 2025 ci saranno 1,5 milioni in più da distribuire per i rimborsi delle sedute. Torna anche nel 2025, ma solo per soggetti titolari di reddito d'impresa, il cosiddetto 'Sport Bonus': il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Introdotto con la legge di bilancio per il 2019, l'agevolazione fiscale è pari al 65% dell'importo erogato, da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. Ma viene fissato un limite complessivo di 10 milioni di euro.

Si chiamerà “Carta per i nuovi nati” e riconosce mille euro ai genitori entro la soglia Isee di 40mila euro per far fronte alle numerose spese dei primi mesi. Sempre per la stessa fascia di reddito viene esteso a tutti – e non più solo a quanti hanno un altro figlio sotto i 10 anni – il bonus nido. Chi ha figli, e un Isee sotto i 15mila euro, potrà beneficiare anche della nuova “dote famiglia”: un contributo, ancora da stabilire, per le spese per lo sport o attività ricreative di ciascun figlio tra 6 e 14 anni.