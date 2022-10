Ruba il gasolio da un mezzo d’opera nel cantiere Spv: denunciato

E’ accusato di aver asportato dal cantiere della Superstrada Pedemontana Veneta, a Santomio di Malo, 50 litri di gasolio in due taniche. A scoprire un 58enne di origini straniere, con dimora a Vicenza, sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Schio, che lo hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

L’uomo nella notte tra sabato e domenica è stato fermato a seguito di una richiesta di intervenuto pervenuta alla centrale operativa del 112. Provvidenziale per il buon esito dell’attività investigativa è stata la segnalazione pervenuta con tempestività al numero di emergenza: ha consentito a una pattuglia del nucleo radiomobile di bloccare l’uomo in flagrante, poco dopo aver asportato il carburante da un mezzo d’opera in sosta presso il cantiere.

Condotto negli uffici della caserma di via Maraschin a Schio, il 58enne è stato segnalato in stato di libertà alla Procura di Vicenza per furto aggravato consumato in orario notturno, mentre il maltolto è stato restituito ai legittimi proprietari. Ora lo aspetta un processo nel corso del quale dovrà essere stabilita per via giudiziaria la sua colpevolezza.