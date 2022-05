Ritocchi al Decreto Aiuti: ampliato il bonus di 200 euro

Passa nel decreto l'allentamento per la cessione di credito per il superbonus edilizio, con l'obiettivo di superare lo scoglio con molte banche che rifiutano le pratiche. Le banche ora infatti potranno superare il limite numerico di cessioni fissato dalle varie strette, purché il credito venga venduto a clienti professionali che hanno un conto presso la banca stessa, oppure venga passato all'istituto capogruppo. Un allentamento dei vincoli che il mondo dell'edilizia chiedeva da tempo per rimettere in moto il meccanismo degli incentivi che negli ultimi mesi è andato a singhiozzo, visto che molte banche hanno raggiunto la capienza massima di crediti che sono in grado di assorbire.

Bonus mezzi pubblici: il decreto istituisce un buono per studenti e lavoratori, con reddito sotto i 35mila euro, che viaggiano sui mezzi pubblici locali, regionali, interregionali e sui treni che può essere utilizzato per un solo acquisto, copre fino al 100% della spesa per gli abbonamenti e comunque non può superare i 60 euro. L'erogazione del buono avverrà con modalità informatica e sarà utilizzabile fino a dicembre. Il decreto prevede anche ulteriori risorse a favore delle Regioni per assicurare fino al 30 giugno i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale legati alle esigenze delle scuole, che a causa dell'emergenza sanitaria hanno previsto orari scaglionati per l'inizio delle lezioni fino alla fine dell'anno scolastico.

Bonus bollette: c'è anche la possibilità di ottenere uno sconto sulle bollette per chi ha Isee inferiore ai 12mila euro e chi ne ha diritto può far valere lo sconto sin dall'inizio dell'anno; in caso di bollette già pagate, lo sconto sarà compensato nelle bollette successive oppure verrà riconosciuto attraverso un rimborso. È un bonus erogato in automatico, a patto di aver presentato la dichiarazione Isee.

Bonus sulla casa: per quanto riguarda l’affitto per i giovani con meno di 31 anni ma di almeno 20, la detrazione può arrivare a un massimo di 2.000 euro e l'affittuario deve avere come reddito lordo annuo non più di 15.492,71 euro. C’è anche un sostegno per chi ha meno di 36 anni e intende acquistare la prima casa con un Isee inferiore ai 40.000 euro annui. La norma prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva, e al riconoscimento di un credito d'imposta pari all'Iva corrisposta al venditore per le compravendite soggette all'imposta sul valore aggiunto. : per quanto riguarda l’affitto per i giovani con meno di 31 anni ma di almeno 20, la detrazione può arrivare a un massimo di 2.000 euro e l'affittuario deve avere come reddito lordo annuo non più di 15.492,71 euro. C’è anche un sostegno per chi ha meno di 36 anni e intende acquistare la prima casa con un Isee inferiore ai 40.000 euro annui. La norma prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a Iva, e al riconoscimento di un credito d'imposta pari all'Iva corrisposta al venditore per le compravendite soggette all'imposta sul valore aggiunto. Bonus psicologo: può essere usato per coprire le spese relative a sessioni di psicoterapia da chi è in condizione di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica. L'importo del contributo dipende dall'Isee: entro i 15.000 euro bonus fino a 50 euro per seduta fino a un massimo di 600 euro a beneficiario, da 15.000 a 30.000 euro il massimo scende a 400 euro, da 30.000 a 50.000 euro il bonus totale scende a 200 euro. C’è anche il bonus asilo nido che copre le spese di frequenza dell'asilo nido oppure per babysitting presso la propria abitazione, in caso di bambini che non possono frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie e che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. L'importo del contributo dipende dall'Isee minorenni: fino a 25.000 euro, il bonus asilo nido è di 3.000 euro all'anno, da 25.001 euro a 40.000, è di 2.500 euro all'anno, per tutti gli altri (oltre i 40mila euro) l'importo è di 1.500 euro annui. L’ assegno unico è ora un sostegno economico attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo del contributo dipende dall'Isee: da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minorenne con Isee fino 15.000 euro a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minorenne con Isee superiore ai 40.000 euro. A questi importi si aggiunge una quota a titolo di maggiorazioni per compensare eventuali perdite economiche rispetto alla precedente riforma. bonus internet veloce non c’è nessun limite di Isee: tutti potranno beneficiare di un buono da 300 euro per sottoscrivere un abbonamento di banda ultralarga fino a un massimo di 24 mesi. L'importo è stabilito in base alla media di mercato: si è stimato che i 300 euro coprano il 50% dei costi di attivazione e del canone dei servizi di banda ultralarga per due anni. Il bonus sarà erogato sotto forma di sconto sul prezzo che la compagnia andrà a offrire al cliente finale. Bonus cultura: 500€ da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. Nel 2022 il contributo è dedicato ai ragazzi nati nel 2003, che quindi hanno compiuto i 18 anni nel 2021. Possono registrarsi entro il 31 agosto 2022 sul sito Bonus animali domestici, un contributo sotto forma di detrazione fiscale aperto a tutti, senza limiti di Isee, a patto di avere la tutela legale sull'animale. Permette di detrarre il 19% dalla maggior parte delle spese relative alla cura dell'animale domestico, fino a un massimo di 550 euro.

E ancora c’è il bonus rottamazione tv, quello per il decoder, per la mobilità che riguarda monopattini e bici ma anche per le auto e le moto. È stato introdotto anche il bonus idrico, per il verde e per i mobili.

Il Consiglio dei ministri ha apportato ritocchi significativi al Decreto Aiuti varato lunedì. Cambiano alcune misure chiave come il bonus da 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati. La misura grazie alla spinta dei ministri 5 Stelle e del dem Andrea Orlando ora si allarga anche a chi percepisce il Reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali e con le pressioni delle ministre Elena Bonetti (Italia Viva) e di Mariastella Gelmini (Forza Italia), il bonus arriverà anche i lavoratori autonomi, ma sono ancora da definire forma e sostanza.