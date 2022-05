Previsioni meteo 6-8/05, “ultima ondata” di instabilità poi temperature in sensibile rialzo

SITUAZIONE GENERALE

Una vasta bassa pressione centrata sulla Sardegna, influisce sul tempo anche sulla nostra provincia con correnti umide meridionali, portando ancora instabilità residua nel fine settimana. Tuttavia le temperature sono in lento ma graduale aumento, soprattutto nei valori minimi.

VENERDI 6 MAGGIO

Un inizio di giornata dal cielo coperto sul Vicentino con piogge deboli e intermittenti. Precipitazioni che andranno ad esaurirsi in tarda mattinata. La sera vedremo le prime parziali schiarite, più probabili in pianura. Temperature stazionarie con valori compresi tra 11 e 19°.

SABATO 7 MAGGIO

La mattina cielo nuvoloso con qualche timida schiarita di tanto in tanto. Nella seconda parte della giornata il cielo rimarrà pressoché nuvoloso con possibili locali piovaschi sulle Prealpi e pedemontane. Temperature minime in rialzo.

DOMENICA 8 MAGGIO

Una giornata all’insegna della variabilità, il sole si alternerà alle nubi e il rischio di locali rovesci sarà molto basso. Tempo più soleggiato sul Medio-Basso Vicentino. Clima mite con temperature in aumento, punte in pianura di 22-23°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per i primi giorni della settimana è da attendersi un tempo stabile e soleggiato con temperature in sensibile aumento fino a 26-27°. Questo grazie all’arrivo dell’alta pressione dal Mediterraneo occidentale che sospingerà verso la nostra provincia correnti calde per il periodo.