Trasporti, partito oggi il primo treno “Covid free”

La ripresa economica passa anche dai trasporti, per questo si studiano soluzioni consone affinché anche tutto il comparto possa essere messo adeguatamente in sicurezza, al pari delle altre attività produttive che dovrebbero tornare lentamente alla normalità nelle prossime settimane. Per questo oggi è partito dalla stazione Termini di Roma il primo treno "Covid free", il Frecciarossa 9618 diretto a Milano, che ha lasciato alle 8:50 la capitale per dirigersi in Lombardia. Il convoglio prevede viaggi in totale sicurezza, facendo salire solo passeggeri negativi al coronavirus.

La novità principale riguarda il fatto che che i passeggeri a bordo del convoglio devono presentare tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti al viaggio. Alla partenza è stato possibile effettuare gratuitamente il tampone anche in stazione. I passeggeri hanno poi dovuto esibire il certificato di negatività prima di salire a bordo. Qualora il tampone fosse risultato positivo, era invece previsto il rimborso del biglietto al 100%.

Inoltre sul treno si viaggia al 50% della capienza consentita, con a bordo tutte le linee guida previste dalle norme sanitarie anti Covid-19. A Roma Termini, per inaugurare il primo treno "Covid free" sono intervenuti l'amministratore delegato del gruppo Gianfranco Battisti, i ministri delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ed il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. Dopo il primo esperimento di oggi, ci si augura che l'iniziativa possa essere estesa anche ad altre destinazioni sul territorio nazionale.