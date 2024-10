Concordato preventivo, è flop anche nel Vicentino: per Cna adesioni al 5%

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La risposta delle imprese vicentine e veronesi al concordato preventivo biennale è stata tiepida. Un’indagine condotta da Cna nazionale su un campione di attività idonee ha rivelato che, a ieri, solo l’8,14% ha formalizzato l’adesione (ancora meno le imprese del circuito di Vicenza e Verona, ferme sotto il 5%) mentre un altro 8,22% sta ancora valutando l’opzione. Anche se tutti gli indecisi optassero per aderire, il totale non supererebbe quindi il 16,36%.

Il concordato preventivo è la misura che prevede di formalizzare un patto tra attività d’impresa (o professionisti) e Fisco per concordare i redditi ed il valore della produzione netto previsto per il prossimo biennio, al fine di fissare in anticipo la tassazione e ottenere in cambio un trattamento premiale. La misura è allettante per le attività che prevedono stabilità o incrementi di fatturato, ma nonostante tale aspetto ha raccolto risultati al di sotto delle attese.

“C’è da fare una prima distinzione: il concordato conviene realmente alle imprese con alti Indici Sintetici di Affidabilità, perché in quel caso la stima prevista dal Fisco per il prossimo anno è effettivamente coerente con l’anno precedente. Chi invece ha Isa bassi rischia davvero di pagare molto di più. Ma anche tra quelli che vi troverebbero un reale vantaggio, serpeggiano sentimenti di sfiducia, perché di fatto si ‘ipoteca’ una somma concordata senza sapere come andrà l’anno, e sapendo che si potrà rinunciare all’adesione al concordato solo in caso di catastrofi e calamità che impattino per almeno il 30% sul fatturato” commenta Sabrina Scomazzon, dell’Area Societario e Tributario Cna Veneto Ovest.